İYİ Parti ziyaretleri sürüyor

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve Bolu İl Teşkilatı heyetinin geçtiğimiz haftaki ilk ziyaret yeri Mudurnu İYİ Parti İlçe teşkilatı oldu. İl Başkanı Örnekbaş İYİ Parti Genel Merkez atamasıyla ilçe başkanlığı görevine gelen Ruhi Dereli’yi tebrik etti. İlçe sorunları hakkında bilgiler alan Örnekbaş yeni görev arkadaşı Dereli ile ilgili şunları söyledi: “İYİ Parti teşkilatlarımız her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Ülkemizin her kesimini kucaklayan siyasi anlayışımızla İnşallah daha büyük bir kitlenin sesi olacağız. Ben bu gün burada yeni görev alan değerli eğitimci arkadaşımız Ruhi Dereli’yi tebrik ediyorum ve muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah partimiz Mudurnu’da halkımızla sıkı bağlar kuracaktır. Mudurnu halkının her daim yanında olduğumuzu ve vatandaşımızın dertleriyle dertlendiğimizin bilinmesini istiyorum. İnşallah ilçe teşkilatımızla birlikte iyi işler yapacağız. Göreve gelen arkadaşımızı ve ekibini tekrar kutluyor, başarılar diliyorum.”

“YATIRIMCIMIZIN VE HALKIMIZIN DAİMA YANINDAYIZ”

İl Başkanı Örnekbaş ve beraberindekiler daha sonra Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker’i makamında ziyaret etti. Örnekbaş Türker’i yeni başkanlık dönemi için tebrik etti. Örnekbaş ve Türker ilçenin genel durumu ve sorunları hakkında sohbet etti. Mudurnu Belediye Başkanlığı ziyareti sonrası İYİ Parti heyetinin sonraki durağı Taşkesti beldesi oldu. Taşkesti Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Ertuğrul’dan belde hakkında bilgiler alan Örnekbaş, ziyarette beldeye ekonomik olarak can verecek 70 villa, apart otel ve 5 yıldızlı otel olmak üzere başlanan V ORMAN projesini de yerinde inceledi. Örnekbaş memlekete ekonomik olarak katkı veren her türlü yararlı ticari girişimi desteklediklerini belirterek devam eden projenin beldeye çok ciddi ekonomik katkılar sunacağını ifade etti. Projenin Taşkesti’de turizmin yıldızı haline geleceğini söyledi.

“VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

İYİ Parti heyetinin son ziyaret durağı Göynük ilçesi oldu. İl Başkanı Örnekbaş ve beraberindekiler burada Göynük İlçe Başkanı İsmail Seyitoğlu’nu ziyaret etti. Örnekbaş, Seyitoğu’ndan ilçenin güncel sorunları hakkında bilgiler aldı. Göynük ilçesinin turizm alanında ileri durumda olduğunu ve Bolu’nun önemli turizm noktalarından biri haline geldiğini ifade eden Örnekbaş, Göynük halkının her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve ilçe ziyaretlerinin süreceğini söyledi.