



Haber: Kasım ŞAHİN

11 Kasım’da gerçekleşen görkemli bir törenle hizmete giren İyi Parti Genel Merkezinin ardından kurucu il başkanları da kolları sıvadı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlardan sorumlu Başkan olan Koray Aydın’ın elinden kurucu Bolu İl Başkanlığı görevini resmen alan Mehmet Aydın, ilçe teşkilatlarının bir an önce devreye girmesi için çalışmalara hız verdi.

İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, gazetemize yaptığı açıklamada, Göynük İlçe Başkanlığına Orman İşletmesinden emekli olan ve şu anda esnaflık yapan İsmail Seyitoğlu’nun, Kıbrısçık İlçe Başkanlığına ise çiftçi Yıldırım Gökmen’in, Mengen ilçe başkanlığına esnaflık yapan Evren Ermiş’in ve Dörtdivan ilçe başkanlığına da inşaat sektörüyle uğraşan Sedat Özdemir’in getirildiğini açıkladı.