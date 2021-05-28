İYİ Parti’de birlik beraberlik tescillendi

Haber: BMA

İYİ Partililer yeni Belediye Başkan Yardımcısı seçilen partidaşları İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz’a tebrik ziyaretinde bulundular. Keyifli bir havada geçen ziyarette İYİ Partililer verdikleri pozda birlik ve beraberliklerini tescillediler. Gerçekleşen ziyaret hakkında değerlendirme yapan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş “31 Mart seçimlerinde çok iyi bir başarı elde ettik. 5 yılın sonunda vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. İYİ Parti belediyeciliğini vatandaşımıza çok daha iyi anlatacağız” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN BEY’İ BENİ BU GÖREVE LAYIK GÖRDÜKLERİ İÇİN ONA DA ŞÜKRANLARIMI SUNARIM”

Gerçekleşen ziyaretten memnun olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz,

“Öncelikle değerli başkanım değerli kurucu il başkanım, çok kıymetli yönetici arkadaşlarım, partimizin değerli kurucuları hepiniz hoş geldiniz. Sayın İl Başkanımın nezdinde beni bu göreve layık gördükler için bütün İYİ Parti yönetimine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim İYİ Parti’nin yükselişini hiç kimse durdurmayacak. Kimse engel olamayacak. Biz bu uğurda hep birlikte el birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediye Başkanı Tanju Özcan Bey’i beni bu göreve layık gördükleri için ona da şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN DERTLERİNİN SIKINTILARININ SİZLERİN ARACILIĞIYLA ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM”

İYİ Parti il Başkanı Ahmet Örnekbaş Yılmaz’ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, “Öncelikle değerli başkanım 31 Mart seçimlerinden bu güne partimizi belediye meclisimizde başarılı bir şekilde temsil ettiniz. Sizin nezdinizde diğer belediye meclisi üyesi olan arkadaşlarıma bu başarılı çalışmalar için teşekkür ederim. Sizin belediye başkan yardımcısı olarak seçilmenizin ardından bu hizmetlerin katlanarak aratarak devam edeceğine inanıyorum. Milletimiz bize Bolu Belediyesi’ni birlikte yönetin diyerek bir görev vermiştir. Sizler belediye meclisi üyelerimiz olarak bizler parti yöneticileri olarak sizlerin daima arkasında duracağız. Bolu halkına bu 3 yıllık süre içerisinde inanıyorum ki iyi hizmetler vereceksiniz. 31 Mart seçimlerinde vatandaşa verdiğimiz sözlerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik. 5 yılın sonunda verilen sözlerin inanıyorum ki tamamı gerçekleşmiş olacak. İlerleyen zamanlarda İYİ Parti belediyeciliğinin vatandaş tarafından daha fazla teveccüh görerek artacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın dertlerinin sıkıntılarının sizlerin aracılığıyla çözüleceğine inanıyorum. Şimdiden daha güzel daha iyi günlerde buluşuruz” dedi.