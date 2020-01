“İYİ Parti’de demokrasi kazanacak”

Haber: BMA

Bolu İYİ Parti’de gerçekleşecek kongreler için ilk adım atıldı. Parti’de merkez ilçe başkanını belirleyecek olan delege seçimleri hafta sonu parti binasında yapıldı. 400 delegenin belirlendiği seçimde ilginin yoğun olduğu görüldü.

“YÜKSEK KATILIM MEMNUNİYET VERİCİ”

Delege seçimine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyleyen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Güler şunları söyledi: “Her zaman demokratik temayüllerin işlediği partimizde, siyaset mücadelemize gönül veren emek veren yol arkadaşlarımızın fikirlerine her zaman saygı duyuyoruz. Bu gün partimizde merkez ilçe seçimlerinde tasarrufta bulunacak olan delegelerimizin seçimini yapıyoruz. Delege seçimi katılımı gerçekten memnuniyet verici. Bu durum partimizin ne kadar canlı geleceğe ne kadar inançla baktığının da bir göstergesi. Partimizde her zaman olduğu gibi demokrasi kazanacaktır. İYİ Parti yolunda emin adımlarla büyüyerek siyaset kulvarında yürümeye devam edecektir. Bizler ülkemizin daha iyi olmasını isteyen vatandaşlar olarak memleketimize her daim hizmet etmeye devam edeceğiz.”