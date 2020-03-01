İYİ Parti’de demokrasi kazandı

Haber: BMA

İYİ Parti Merkez ilçe kongresi Elektrikçiler ve Sanatkârları Odası toplantı salonunda bu gün gerçekleşti. Kongrede merkez ilçe başkanlığı görevi için mevcut ilçe başkanı Murat Güler ve Burak Alın göreve talip oldu. İki adayın yarıştığı kongrede karşılıklı nezaket ölçüsü, adayların birbirine gösterdikleri saygı ve İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’ın parti hâkimiyeti dikkat çekti.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Türkiye’nin bağrına kor ateş gibi düşen 33 şehit haberin gölgesinde gerçekleşen kongrede yapılan her konuşmada şehitler saygı ve rahmetle anıldı. Kongre’de partililerin yüksek katılımı dikkat çekti. 269 oyun geçerli olarak sayıldığı seçimde Murat Güler 193 Burak Alın ise 76 oy aldı. Güler rakibine karşı aldığı yüksek oyla İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçildi.