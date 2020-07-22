İYİ Parti’de görev dağılımı yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kongrede yeniden İl Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Ahmet Örnekbaş, Yönetim Kurulunu toplayarak görev dağılımını yaptı. Toplantıda konuşan Örnekbaş, Kurban Bayramı sonrasında sahaya ineceklerini ve Bolu halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek yetkililere ileteceklerini belirtti.

İl Başkanlığı binasında yapılan toplantı sonrası görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İl Başkanı: Ahmet Örnekbaş

İl Sekreteri: Yusuf Cebe

İl Muhasibi: Yusuf Üçtaş

Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Recep Yıldız

Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mihriban Yerlikaya

Ekonomi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Nurten Günay

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Hasan Hakan Alpaslan

Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ramazan Acar

Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ümit Kabasakal

Sosyal ve Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Türkan Şimşek

Kalkınma Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Tolga Aytop

STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Levent Şimşek

Toplumsal Politikalar ve Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fatma Sakarya

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Tuncay Gülgönül

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Yakup Balveren

Basın Medya ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ahmet Bedir