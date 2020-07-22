İYİ Parti’de görev dağılımı yapıldı

Haber: N. Halid Altundal
İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kongrede yeniden İl Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Ahmet Örnekbaş, Yönetim Kurulunu toplayarak görev dağılımını yaptı. Toplantıda konuşan Örnekbaş, Kurban Bayramı sonrasında sahaya ineceklerini ve Bolu halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek yetkililere ileteceklerini belirtti.
İl Başkanlığı binasında yapılan toplantı sonrası görev dağılımı şu şekilde oluştu:
İl Başkanı: Ahmet Örnekbaş
İl Sekreteri: Yusuf Cebe
İl Muhasibi: Yusuf Üçtaş
Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Recep Yıldız
Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mihriban Yerlikaya
Ekonomi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Nurten Günay
Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Hasan Hakan Alpaslan
Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ramazan Acar
Gençlik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ümit Kabasakal
Sosyal ve Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Türkan Şimşek
Kalkınma Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Tolga Aytop
STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Levent Şimşek
Toplumsal Politikalar ve Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fatma Sakarya
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Tuncay Gülgönül
Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Yakup Balveren
Basın Medya ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ahmet Bedir