İYİ Parti’de kongre maratonu başladı

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu Teşkilatlarında seçimli kongre maratonu başladı. Seçim süreci ile ilgili olarak, açıklamalarda bulunan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, ‘’İyi Parti olarak Türkiye çapında başlayan kongre sürecimizi Bolu’da da başlatmış bulunmaktayız. Kongre sürecinde öncelikle ilçe kongrelerimiz ve sonrasında il kongremiz yapılacaktır” dedi.

ÜYE LİSTELERİ 25 OCAK’A KADAR ASKIDA

İlçe kongrelerinin ilk ayağı olarak Merkez İlçede delege seçimleri sürecini 7 Ocak itibariyle üye listelerinin askıya çıkarılmasıyla başlatmış bulunduklarını belirten Güler açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “Üye listelerimiz 25 Ocak saat 17’00 ye kadar askıda kalacak olup, delege seçimlerimizde 26 Ocak Pazar günü parti binamızda yapılacaktır. Bu süre içerisinde delege adayı olmak isteyen üyelerimiz partimizde delege seçim komisyonuna başvurabilirler. Demokrasi ilkesini kendisine şiar edinmiş olan İYİ Partimiz, seçimlerin her aşamasında bu ilkesini uygulayarak, partimiz için en iyisini yapmaya çalışacaktır. Yapılacak seçimlerde temel hedefimiz, İYİ PARTİYİ iktidara taşımak ve ülkemizi daha iyi yönetecek kadroları oluşturmaktır’’ dedi.