İYİ Parti’de kongre tarihi belli oldu

Haber: BMA

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi için gün saymaya başladı. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 11 Temmuz Cumartesi saat:14.00’de Köroğlu Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek parti kongresi için Bolu halkına davette bulundu. Örnekbaş kongreye ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Partimize gönül vermiş, ‘Türkiye’nin cesurlar hareketine’ mensup kıymetli arkadaşlarım. Birlikte çıktığımız yolda, sizlerin desteği ile aranan, özlenen, temiz, dürüst siyaset anlayışı, partimiz ile yeniden ortaya çıkmıştır.

Bu gün gösterdiğimiz çaba Türkiye’nin yarınını kurtarma çabasıdır. Çok talihsiz bir dönemden geçiyoruz. 18 yıldır talan düzenine çevirdikleri ülke yönetiminde, mevcut iktidar, her şeyin miladını 2002 yılı olarak göstermeye çalışmaktadır. Sanki Cumhuriyet 2002 yılında kurulmuş, sanki Kurtuluş mücadelesi 2002 yılında verilmiş gibi davranmaktadırlar. İktidara geldikleri günden bu yana yapabildikleri en iyi iş, ülke borcunu söylenmesi bile zor rakamlara taşımak olmuştur. Bu gün ülkemizin bu iktidar döneminde toplam borcu 1 Trilyon 575 Milyar TL’dir. Sürekli faiz lobisi diye bahsettikleri ekonominin kan emicilerine vatandaşımızın alın terinden gayretinden emeğinden tam 496 milyar dolar ödemiştir.”

“VATANDAŞIMIZIN CEBİNDEKİ PARA GÜNDEN GÜNE ERİMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

Mevcut iktidarın vatandaşın sırtına binmeyi adet edindiğini ve bu dönemde vergi miktarının 11 kat arttığını söyleyen Örnekbaş açıklamasında ayrıca, “Kişi başına 2002 yılında 630 dolar vergi alınırken, bu gün bu rakam 1.450 dolar seviyesine gelmiş, vatandaşımız adeta haraca bağlanmıştır. Bu gün üniversitelerden mezun olan gençlerimiz kendilerine iş kapısı ararken, umutlar boşa çıkmış, işsizlik ülkede çığ gibi büyümüştür. Bu gün gelinen noktada işsiz sayısı 4 milyon 230 bin kişi sınırına dayanmıştır. Bu işsiz kardeşlerimizin 995 bini üniversite mezunu gençlerden oluşmaktadır. Dünya ortalaması yüzde 3’lü enflasyon rakamlarında dururken bu rakam bizde yüzde 10’u aşmıştır. Vatandaşımızın cebindeki para günden güne erimeye devam etmektedir. Ülkemizde gıda fiyatları tam yüzde 400 artmıştır. Vatandaşımız bu dönemde evine ekmek götürmeye zorlanırken yandaşlar palazlandırılmış, kasaları doldurulmuş, rantçılar servetine servet katmışlardır. Yanlış özelleştirme politikaları ile haraç mezat satılan kamu varlıklarından elde edilen gelirler havaya savrulmuş ülkenin bekasını ilgilendiren yegâne dayanaklar ortadan kaldırılmıştır. Bu dönemde esnafımızın işi bozulmuş, işveren çaresiz kalmış, borç yükleri artmış, işletmeler çarkını çeviremez hale gelmişlerdir” dedi.

“ÇARE CESURLAR HAREKETİDİR”

Olumsuzluklar karşısında ülkenin kurtuluş reçetesinin İYİ Parti olduğunu vurgulayan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş son olarak ise şunları söyledi: “Çare cesurlar hareketidir. Sizlerin gayretleri ile ülkemiz bu karanlık dönemden kurtulacak, yeniden güçlü Türkiye özlemine kavuşacaktır. Sizleri partimizin birlik ve beraberlikle kucaklaşacağı 11 Temmuz’da yapılacak olan kongremize davet ediyorum. Toylarımız gücümüzün artacağı, sesimizin daha gür çıkacağı günlerin hazırlığıdır. 11 Temmuz’da sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımı belirtir.”