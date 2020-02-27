İYİ Parti’de Murat Güler adaylığını açıkladı

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti’de 29 Şubat Cumartesi günü yapılacak kongre öncesinde adaylar belli olmaya başladı. Mevcut başkan Murat Güler bir kez Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Güler açıklamasında “İYİ Parti Bolu Merkez İlçe Teşkilatımızın kurucu üyesiyim. Türkiye çapında teşkilatların yeniden yapılanma sürecinde, İYİ Parti Genel Başkanımız ve cesurlar hareketinin öncüsü Sayın Meral Akşener’in teveccühü ile 31 Kasım 2018 tarihinde Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildim. İYİ Parti hareketine gönül vermiş cesur arkadaşlarımızla birlikte İlçe teşkilatımızı yeniden oluşturduk. Göreve gelmemize takiben İYİ Partimizin İlimizde ve Ülkemizde başarılı olması için; İlçe teşkilatımız, İl Başkanımız Sayın Ahmet Örnekbaş, İl teşkilatımız ve üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalıştık. Özelliklede yerel seçim sürecinde gezmedik yer, çalmadık kapı bırakmadık. Sonuçta 31 Mart akşamı Millet İttifakı olarak Bolu Belediyesini kazandık ve Belediye Meclisine 4 İYİ Partili arkadaşımızın girmesini sağladık. Seçimlerden bu güne kadarda bu yoğun çalışma tempomuza devam ettik. 29 Şubat Cumartesi günü kongremizi yapacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız başarılı çalışmaları devam ettirebilmek ve hatta daha da başarılı olmak adına, yeni oluşturacağımız yönetim kurulumuzla birlikte, Bolu İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine tekrar talip oluyorum. Kongreye katılacak çok değerli delegelerimiz, bu kutsal görevi tekrar bizlere verirlerse, Bolu’muzun ve Türkiye’mizin daha İYİ olması için üstün bir çalışma içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Kongremiz bir demokrasi şöleni içerisinde geçecektir. Kongre sonunda netice ne olursa olsun, kazanan Bolu’muz olsun, Kazanan Türkiye olsun, Kazanan İYİ Partimiz olsun. Elektrikçiler ve Sanatkarları odasında Cumartesi Günü 12:30’da yapılacak olan Merkez İlçe Kongremize Tüm Halkımız Davetlidir. Hedefimiz daha İYİ bir Bolu ve Daha İYİ bir Türkiye olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun ’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 15:25