İYİ Parti’de yaşanan istifaları değerlendirdi

Haber: BMA

Bir hafta içerisinde İYİ Parti’den istifa eden iki milletvekilin yaptığı açıklamalar siyaset çevreleri tarafından İYİ Parti’ye zarar vermek adına yapılmış girişimler olarak yorumlandı. İstifaların ardından kamuoyunda çıkan çeşitli açıklamalar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yalanlandı. Bolu İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise istifaların ardında başka niyetler olduğunu ifade etti. İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş, istifalara karşı ‘bu tür girişimlerin halkın teveccühünü kazanarak hızla büyüyen İYİ Parti’ye karşı zarar verme çabaları’ olduğu yorumu yaptı.

PARTİMİZE OLAN İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTMIŞTIR

Gerçekleşen istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İYİ parti cesurlar hareketedir. İYİ Parti bu ülkenin gelişmesi ve iyiye doğru gitmesi için elini değil başını taşın altına koyanların siyasi çatısı ve birleşme noktasıdır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in geçmişten bu güne izlemiş olduğu temiz ve düzgün siyaset anlayışı vatandaşımız tarafından net bir şekilde görülmüş ve partimize olan ilgi her geçen gün artmıştır. Siyaset güven esası ile uzun soluklu bir yol arkadaşlığını gerektirir.

“DOMİNO ETKİSİ İŞE YARAMAYACAKTIR”

Siyasi nezaket gereği bir arkadaşımızın farklı düşünmesine kimsenin söyleyeceği bir söz olamaz. İyi siyaset karşılıklı nezaket ölçüsünde, farklı görüş ve önerileri anlayabilme, doğruları yanlışları karşılaştırabilme ve ortak çözüm bulabilme gayreti ile gerçekleşir. Bizimle aynı şekilde düşünmeyen bir arkadaşımıza Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in ifade ettiği gibi düşüncesine ve kararına saygı göstermekten ileri bir davranışımız olamaz. Lakin son bir haftadır sürdürülen girişim art niyetli bir girişimdir. Siyaset ölçüsünü alışkanlıkların dışına taşımış temiz dürüst siyaset anlayışı ile hızla ivmelenen partimize yönelik bir takım girişimlerin olduğunu görmekteyiz. Siyasi nezaket kurallarını aşan istifa açıklamalarının ardında art niyetli bir bakış vardır. Partimizin yıpratılma çabalarına sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu kirli hedefler peşinde olanlar şunu bilmelidir ki partimize kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Partimize gönül vermiş, yol arkadaşlığı yaptığımız üyesinden yönetim kadrosuna kadar tüm partililerimiz yaşanan gelişmelerin farkındadır. Kimse oyuna gelmeyecektir. Oluşturulmaya çalışılan domino etkisi işe yaramayacaktır. Partimiz halkımızın teveccühü ile büyümektedir ve büyümeye devam edecektir. İYİ gidiyoruz daha İYİ olacağız.

“PARTİMİZİN KURULUŞ DÜSTURU VE HAREKET NOKTASI MİLLET İRADESİDİR”

Bilindiği gibi partimizin kongre süreçleri başlamıştır. İçinde olduğumuz Şubat ayı ve Mart ayında ülke genelinde kongrelerimiz gerçekleşecektir. Partimizin kuruluş düsturu ve hareket noktası millet iradesidir. Bu düsturdan öte bir siyaset anlayışımız yoktur. Parti içi fikir ve görüşlere bakışımızda yine aynı yöndedir. Partimizin içinde fikir beyan etmek isteyen arkadaşlarımız çıkıp partililerimizin bir arada olduğu kongre süreçlerinde görüş ve önerilerini açıklayabilirler. Söyleyecek sözü olan, sözünü üyelerimizin huzurunda er meydanında söylesin. Parti anlayışımıza siyaset duruşumuza yakışan davranışta budur. Farklı beklentiler içinde olanlar şunu iyi bilsinler ki biz İYİ partililer olarak çok daha iyi koşullarda yaşamayı hak eden vatandaşımızın derdine ortak olamaya, onun için onunla birlikte güçlenerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu durumdan kimsenin şüphesi olmasın.”