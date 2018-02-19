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19 Şubat 2018 Pazartesi
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    • İYİ Parti’den ADD’ye ziyaret

    İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın, Merkez ilçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Atatürkçü Düşünce Derneğine ziyarette bulundular.

    19 Şubat 2018 Pazartesi 14:02
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    İYİ Parti’den ADD’ye ziyaret

    Haber: Semih Baykal        

    İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın, Merkez ilçe Başkanı Ahmet Yılmaz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Sivil tolum kuruluşlarına olan ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. İYİ Parti son olarak Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen görüşmede Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Celal Arslan; “Cumhuriyetin temel inkılap ve değerlerini koruyan ADD başkanı olarak siyasi partileri desteklemekte ve eylemlerine katılmakta bir sorun görmüyorum. Genel Başkanınız Meral Hanım geldiğinde de oradaydım’’ dedi.

    “ADD VE İYİ PARTİ ORTAK BİR LİSAN KULLANIYORUZ”

    Konuşmasının devamında Arslan; “Yeni bir partinin kurulması yeni bir umut yeni bir beklenti anlamında çok önemli, keşke mevcut bulunan siyasi partiler de bize umut verebilseler, mevcut siyasi partilerin söylemleri ile eylemleri aynı olsa. Cumhuriyetin olmazsa olmazlarından biri olan demokrasiyi geliştirmek, birleştirici politikalar yapmak siyasi partilerin asıl görevlerindendir. Genel Başkanınız Meral Akşener’ in laik ve hukuk vurgusu, cumhuriyetin temel değerlerine olan vurgusu çok önemli, bu yapılan vurguların daha da dillendirilmesi gerekir, hele içinde bulunduğumuz dönemde. 2019 da yapılacak olan seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti temellerine, insanlara mutluluk ve güvenli bir gelecek sağlayacak adımlarının atılacağı bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bu bağlamda aslında biz ADD ve İyi Parti ortak bir lisan kullanıyoruz.” Dedi.

    “KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK”

    Ardından İl Başkanı Mehmet Aydın ise; “ Partimizin öncelikli hedefi 2019 seçimlerinde başarı ile çıkıp, parlamenter sistemi yeniden oluşturmaktır. Referandum ile seçilen yeni anayasa değişikliğini uygulamak istemiyoruz. Bizim parlamenter sistemini desteklediğimizi Genel Başkanımız Meral Hanım her fırsatta dile getiriyor. Biz de sağ sol gibi siyasi, alevi-sünni gibi dini, kürt-türk-laz gibi etnik bir ayrım söz konusu değil. Bizim kapılarımız, kendini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hisseden herkese, tek bayrak, tek millet, tek vatan altında birleşmek isteyen herkese açık, sadece her türlü terör örgütüne mensup kişilere kapılarımız kapalı ve kapalı kalacak. Biz cumhuriyet değerlerini ve parlamenter sistemi koruyan ve savunan kişilerin oluşturduğu gerçek anlamda iyi bir partiyiz. Kimseyi ötekileştirmek gibi bir derdimiz yok amacımız birleştirmek, 2019 seçimlerinde iyiyle birleşmezsek vay halimize” dedi.

               

               

    Anahtar Kelimeler: İyi, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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