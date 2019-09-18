İYİ Parti’den BAİBÜ’ye ziyaret

Haber: BMA

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler ve parti yöneticileri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya nezaket ziyaretinde bulundular. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette BAİBÜ Rektör Prof. Dr. Alişarlı, İYİ Partililere teşekkür ederek, hurma ve zemzem ikramında bulundu.

Rektör Alişarlı’nın samimi karşılamasından ötürü memnuniyetini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş ise, Bolu’yu öğrenci şehri yapmak adına atılacak her adıma destek olacaklarını ve üniversite öğrencileri için yapılacak çalışmalarda destek vereceklerini belirtti. Ziyaret çeşitli konularda yapılan karşılıklı fikir alışverişi sonrası sona erdi.