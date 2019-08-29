İYİ Parti’den Başkan Türker’e ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ile İYİ Parti İl ve İlçe Yönetimi, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Sohbet havasında geçen ziyarette İYİ Partililer ve Belediye Başkanı Türker, Mudurnu ile alakalı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş, Başkan Türker’e tablo hediye etti. Belediye Başkanı Necdet Türker ise misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.