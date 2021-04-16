İYİ Parti’den BBV’ye ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilatları tarafından Bolu Bağışçılar Vakfına bir ziyaret gerçekleştirildi. BBV binasında gerçekleştirilen ziyarete İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, il ve merkez ilçe teşkilatlarında görevli İYİ Partililer katıldı. İYİ Parti teşkilatlarını, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gümüş ve Vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya karşıladı.

Bolu Bağışçılar Vakfı’nın özellikle pandemi döneminde önemli hizmetlere imza attığını belirten İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, vakfın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Vakfın Kurucu Başkanı ve örnek iş insanı merhum Şerafettin Erbayram’ı rahmetle andıklarını dile getiren Örnekbaş, özellikle Ramazan ayında vatandaşların yapacakları bağışları, nereye gittiği belli olmayan yapılar yerine, Bolu Bağışçılar Vakfı gibi şeffaf yönetilen, memleket için çalışan vakıflara vermelerinin daha doğru olacağını ifade etti.

İYİ Parti teşkilatlarına BBV’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Nahit Abak, Bolu Bağışçılar Vakfı’nın Türkiye’de örneği olmayan bir vakıf modeli olduğunu vurguladı. İzzet Baysal Vakfı’nın Bolu için çok büyük bir şans oluğunu, Bolu Bağışçılar Vakfı’nın da sosyal projelere ve insan odaklı projelere verdiği destekle Bolu’nun eğitim, sosyal ve kültürel hayatına farklı bir soluk getirdiğini anlatan Abak, vakfın kuruluşunda en büyük pay sahiplerinin Amerika’da yaşayan Bolulu iş insanı Haldun Taşman ve Kurucu Başkan merhum Şerafettin Erbayram olduğunu söyledi.

“BBV’NİN İNSANA YAPTIĞI YATIRIM, BOLU’DA YENİ İZZET BAYSAL’LARI ORTAYA ÇIKARTACAKTIR”

İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Bağışçılar Vakfı ile Bolu’nun gerçekten şanslı bir il olduğunu, Bolu’da yaşamanın ve Bolu’da siyaset yapmanın bu anlamda gerçekten ayrıcalıklı hissettirdiğini söyleyen Örnekbaş, “İzzet Baysal Vakfı’mızın Bolu için yaptıklarını anlatmaya günler yetmez. Bunun yanında insan temelli, sosyal projelere destek veren Bolu Bağışçılar Vakfı gibi bir yapının ilimizde olması büyük bir şans ve gurur. Umut ediyoruz ki, Bolu Bağışçılar Vakfı’nın insana yaptığı yatırım, Bolu’da yeni İzzet Baysal’ları ortaya çıkartacaktır” ifadelerini kullandı.