İYİ Parti’den İtfaiye Haftası Ziyareti

Haber: BMA

İtfaiye Haftası dolayısıyla İYİ Parti İl ve İlçe Teşkilatları, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, İl Başkan Yardımcısı Mihriban Budak Yerlikaya ile ilçe başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Heyeti Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen ve İtfaiye Müdürü Mehmet Duman karşıladı. İYİ Parti Heyeti, itfaiye müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

“ŞEHİT OLAN KARDEŞLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ”

Örnekbaş ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “İtfaiye Haftası sebebiyle İYİ Parti Bolu il ve ilçe teşkilatları olarak Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdik. 2018 yılında Tekke Işıklar köyünde çıkan bir yangına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye aracı ile kaza yaparak şehit olan Erhan Yazkan ve Aykut kabakçıoğlu anısına bir şilt takdim ettik. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Ziyaretimiz esnasında Bolu İtfaiyesinde bulunan araç ve makine parkları konusunda bilgi aldık. Yangın önlemleri doğal afetler, arama kurtarma çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu ziyarette bizi hoşsohbet karşılayan Bolu Belediye Başkan Yardımcımız Mansur Şen, İtfaiye Müdürümüz Mehmet Duman ve tüm itfaiye çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.