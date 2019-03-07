İYİ Parti’den Kadınlar Günü mesajı

Haber: Esra ÖZTÜRK

İYİ Parti Bolu Kadın ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Bolu İl Başkan Yardımcısı Mihriban Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yılın bir günü Kadınları hatırlamak, aile ve toplum üzerindeki değerlerini ön plana çıkarmakla onların hak ettiği kazanımlar ödenmiş olmaz. Kadın hakları ile savunulan Kadınların ayrıcalıklı haklara sahip olması değil, sadece insan oldukları için her yerde, herkes için geçerli haklara sahip olmasıdır. Kadınlara eğitim, sağlık, siyaset gibi toplumun her alanında özgür ve aktif olarak görev almalarına fırsat verilmelidir.

Sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır. Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle tüm Bolulu Kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ Mustafa Kemal Atatürk.”