Haber: Semih Baykal

İYİ Parti Bolu İl ve Merkez İlçe teşkilatları olarak 8 Mart Kadınlar gününde farklı bir çalışma yaptı. Parti teşkilatları, Alıçören Köyü giderek kapı kapı dolaştı ve Kadınlara, Genel Başkanlarının selamlarıyla birlikte yazdıkları mektupları ve çiçekleri takdim etti. Bu özel günde kadınların dertlerini dinleyen ve kendilerini özel hissettirmeye çalışan parti teşkilatları, Alıçören köyünden sonra Çaydurt pazarını da ziyaret ederek. Pazarcı kadınların günün kutladı. Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın; “ İYİ Parti Bolu teşkilatları adına Cumhuriyet ile kazanılmış haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her yerinde yer alan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyorum. Allah analarımızı, bacılarımızı, eşlerimizi başımızdan, yanımızdan eksik etmesin, gönüllerine dert vermesin” dedi. Ayrıca İYİ Parti’nin kadınlara özel yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor; “ KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER ŞEY GÜZEL OLUR. Kadın cesurdur, kadın üretir, bakar, besler, büyütür, karanlıkta aydınlanmayı öğretir. Yeter mi yetmez Kadın İYİ bir insan olmayı öğretir.Kadın işçi olur, çiftçi olur, doktor olur, polis olur, öğretmen olur, en önemlisi de anne olur. Hep olur kadın, olmak zorundadır. Yeri geldiğinde elinin hamuruyla bir erkekten daha cesur daha gururlu olur kadın. Kadın ne çok şeydir aslında İYİ bir kadın İYİ bir anne İYİ bir eş İYİ bir abla Her şeydir kadın. Genel başkanımız sayın Meral AKŞENER’in dediği gibi ; İYİ Parti bir kadın hareketidir, İYİ parti cesurlar hareketidir ve medeniyet yolunu sadece cesurlar döşer. Türkiye’ye kadın eli değdiğinde her şey güzel olacak diye çıktık yollara. Bir kadın dünyayı değiştirir. Bolu biz kadınlarla İYİ olacak.Cumhuriyet ile kazanılmış haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her yerinde yer alan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyoruz.”