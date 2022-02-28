İYİ Parti’den kandil lokması



Haber: C. Kutay Aykan

Civril ve Kasaplar mahallelerinde de tüm haneleri tek tek gezerek lokma dağıtımı yapan İYİ Parti heyeti vatandaşların kandilini kutladı. Yapılan bu etkinlikle ilgili İl Gençlik Politikaları Başkanı Ümit Kabasakal ve İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Sefa Yaman yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“HZ.PEYGAMBER BU MAKAMI DA GEÇEREK CENABI HAKK’IN HUZURUNA ERİŞMİŞTİR”

“Miraç Kandili Recep ayının 27.Gecesidir.Hicretten bir buçuk yıl kadar önce vuku bulmuştur. Hz Peygamber(sav) bir gece Kâbe’nin çevresinde uyku ile uyanıklılık arası bir durumda iken Cebrail(as) gelmiş, ona Burak adlı beyaz bir binek getirmişti. Burak adımını gözünün gördüğü son noktaya basmaktaydı. Önce Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürüldü ve orada iki rekât namaz kıldı. Oradan da göklere yükseltmiş ‘’Sidretü’l-Münteha’’ denilen en üst makama ulaştırılmıştır. Hz.Peygamber bu makamı da geçerek Cenabı Hakk’ın huzuruna erişmiştir.”

“MİRAÇ KANDİLİ ADIYLA KUTLANMAYA BAŞLAMIŞTIR”

“Gece yolculuğu anlamına gelen İsra,Hz.Peygamber (sav)in geceleyin Mescid-i Haram’danMescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder.Miraçise,Mescid-i Aksa’danŞidretü’l-Münteha’ya kadar olan yükselişi ifade eder.Hz Peygamber(sav) in fizikötesi âlemlere seyahatiyle ilgili bu iki safha sonraki dönemlerde birleştirilmiş ve Miraç Kandili adıyla kutlanmaya başlamıştır.”

“İNSANLARIMIZIN BARIŞ VE HUZUR İÇERİSİNDE YAŞADIĞI BİR DÜNYA DİLİYORUZ”

“Bizlerde İyi Parti olarak bu anlamlı günde Milletimizin Mübarek Miraç Kandilini kutluyor, Yüce TÜRK Milleti ve bütün insanlık için,savaşlarınolmadığı,insanlarımızın barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir dünya diliyoruz.’’