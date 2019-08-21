İYİ Parti’den kayyum açıklaması

Haber: BMA

İYİ Parti Başkanlık Divanı tarafından son günlerde yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklama yapıldı. Başkanlık Divanından yapılan açıklamada, İYİ Parti’nin en önemli önceliğinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olduğunun altı çizildi.

“DEVLETE VE HUKUKA OLAN İTİMADI SARSMAMALIDIR”

“Terörle mücadeledeki kararlılığımız, ‘Hukukun Üstünlüğü’ ve ‘Hukuk Devleti’ ilkelerine olan bağlılığımız kadar kesin ve tavizsizdir” sözleriyle başlayan açıklamada, “Devletimizin nasıl ve hangi bedeller ödenerek kurulduğunu bilen, hangi bedelleri ödeyerek, milletimizi, devletimizi bir ve beraber ayakta tuttuğumuzun idrakinde olan bir parti olarak; terörden medet uman, öven, seven, metheden, birliğimizi dirliğimizi bozan hiçbir eyleme bu aziz vatanda müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile, devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır” denildi.

“İZAH ETMEK MESULİYETİ BİZZAT İKTİDARINDIR”

Açıklamanın devamında geçtiğimiz günlerde görevden alınan Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla ilgili olarak, “Eğer bazı Belediye Başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise; bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir. İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletimize izah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır” ifadelerine yer verildi.

“BİR BÜTÜNLÜK İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Açıklamada ayrıca şu konulara değinildi: “23 Haziran Seçimlerinde terörist başı Öcalan ve kardeşinin bizzat Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak kullanma teşebbüsü, bugün yaptığınız işi anlamsızlaştırmaktadır. Öcalan kardeşleri son seçimde meşru bir aktör olarak kullanma teşebbüsü, 1984’ten beri PKK ile yürütülen terör mücadelesinde bizzat yöneticiler tarafından oluşturulan en büyük zafiyet ve kırılmadır. Bu iç politika gelişmeleri ile Suriye’nin kuzeyinde gündeme gelen ve detaylarına vakıf olmadığımız yeni gelişmelerin bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye’nin kuzeyinin, ‘Kuzey Suriye’ olma tehlikesinin; vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini tehdit edecek önemli bir merhalede olduğunu gözlemlemekte ve bu gelişmelerin sonuçlarını hassasiyetle takip etmekteyiz. Kaygımız; güney sınırlarımızın ötesindeki oyuncuların tanımlanmış stratejik hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam etmekte oluşları ve iktidarın da beyanlarının aksine maalesef Fırat’ın Doğusu’nu hedef alan malum bir senaryonun figüranı durumuna düşmüş bulunmasıdır. Oysa ki; terörle mücadelenin en önemli merhalesi, içerideki amansız takip kadar, sınırımızın hemen yanıbaşında bir uydu devletin kurulmasına müsaade etmemektir.”

“ALINTERİ DÖKECEĞİZ”

Başkanlık divanı açıklamasının sonunda ise, “Biz İYİ Parti olarak, ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkmak amacıyla sorumlulukla hareket etmek durumundayız. Bu anlayışla Türkiye’de, devletimizin ve milletimizin hukukunun üstünlüğünün teminatı altında yüksek kaliteli bir demokrasi ve güçlü bir ekonomi ile dünyayla rekabet edebilecek bir düzeye erişmesi için alınteri dökeceğiz. Ülkemizde her geçen gün yaşanmakta olan hadiseler, bize kendimizden başka tutunacak hiçbir dalımızın olmadığını ihbar etmektedir. 82 Milyonun birbirine kardeş, bir ve beraber edecek yeni bir yönetim anlayışı devlete ve millete hizmeti devralmalıdır. İYİ Parti, böyle bir hedefi gerçekleştirmek için hazır olup, bu yönde çaba göstermektedir” denildi.