İYİ Parti’den koronavirüs önlemi

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de baş gösteren koronavirüse karşı partisinin genel merkezi tarafından alınan tedbirler doğrultusunda ilçe kongrelerinin ve il kongrelerinin ülke genelinde 1 Nisan 2020 tarihi sonrasına ertelendiğini ifade etti. Ahmet Örnekbaş, Genel Merkezin erteleme kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Örnekbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener başkanlığında 17 Mart 2020 salı günü genel merkezde toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanı tarafından alınan karar gereğince devam etmekte olan İYİ Parti il ve ilçe kongreleri Koronavirüs salgını nedeniyle bu günden itibaren 15 gün süreyle ertelenmiştir. 15 gün sonrasından yani 1 Nisan 2020 tarihinden başlayarak kongre süreci kaldığı yerden tekrar başlatılacaktır. Erteleme sürecinde genel merkezimiz dâhil il, ilçe ve tüm teşkilatlarımızda nöbetçi yetkili ve görevli uygulamasına geçilecek, insanların kalabalık olarak bir araya gelecekleri hiç bir ziyaret kabul, etkinlik ve program yapılmayacaktır. Bu konuda genel sekreterlik makamının ve teşkilat başkanlığımızın yayınladığı genelgelere titizlikle uyulacaktır. Parti teşkilatlarımızda Sağlık Bakanlığımızın tedbirler karşısında gösterdiği hassasiyet bizim tarafımızdan da aynı şekilde gösterilmeye devam edilecektir.

“VATANDAŞLARIMIZIN MORAL VE MOTİVASYONLARINI YÜKSEK TUTMALARI GEREKMEKTEDİR”

İçinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde hem Dünya hem de ülkemiz ciddi bir virüs salgınıyla karşı karşıya kalmıştır. Çin’de baş gösteren illet hızla Dünya’ya yayılmış maalesef ülkemizde bu durumdan etkilenmiştir. Kesinleşmiş bir tedavi yöntemi olmayan Korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığımız tarafından koruyucu tedbirler hakkında bilgilendirmeler sürekli yapılmaktadır. Bizler vatandaş olarak istenilen kurallara riayet etmemiz gerekmektedir. Özellikle temizliğin ve bireysel korunmanın çok önemli olduğu bu salgın hastalığa karşı Sağlık Bakanlığımız nezdinde planlanmakta olan çalışmaları büyük bir dikkatle ve titizlikle takip etmekteyiz. Biz Bolu’da yaşayan vatandaşlar olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılara harfiyen uymamız gerekmektedir. Vatandaşlarımızın zaten son derece duyarlı oldukları bu konuda hassasiyet göstereceğinden hiç şüphemiz yoktur. İnşallah yapılan araştırmalar ve alınan önlemler sayesinde bu illete karşı kısa sürede tedavi bulunacaktır. Vatandaşlarımızın bu illet karşısında sağlık önlemleri kadar moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları gerekmektedir. İnşallah el birliği ile bu konun üstesinden gelerek ülkemizin en az zararla bu süreçten çıkacağına inancımız tamdır.

“ESNAFIMIZ BU DURUMDAN HASARSIZ BİR ŞEKİLDE ÇIKABİLMELİDİR”

Korona Virüsü mücadelesi kapsamında alınan tedbirler maalesef en çok esnafımızı etkilemiştir. Salgın sebebi ile birçok işyerimiz geçici süre ile kapatılmıştır. Hiç kuşkusuz alınan tedbirler yerinde ve haklı gerekçelerle alınmaktadır. Bütün bunların yanı sıra bu süreçten ekonomik olarak zarar gören, evine ekmeğini ancak işyerinin kazancıyla götürebilen esnafımıza acil bir eylem planı ve tedbir kararı oluşturulmalıdır. Korona Virüsüne karşı hem vatandaşımız hem esnafımız koruma altına alınmalıdır. Esnafımız bu durumdan hasarsız bir şekilde çıkabilmelidir. Bu konuda partimizin hassasiyeti çok yüksektir. Bu sıkıntılı günlerin en kısa sürede sona ermesini diliyor, vatandaşlarımıza sağlık konusunda gösterdikleri hassasiyet konusunda teşekkür ediyorum. Bu millet pek çok belanın üstesinden gelmiştir. Yine aynı halis duygu ve birlik beraberlik ruhu ile bu durumdan da en kısa sürede çıkacağına inancımız tamdır. Biz İYİ Parti olarak bu durum içerisinde bizden talepte bulunan vatandaşlarımıza her zaman kapımızın açık oluğunun bir kere daha ifade etmek istiyorum. Biz İYİ parti olarak her zaman buradayız her zaman vatandaşımızın yanındayız. “