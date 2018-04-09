Haber: Semih Baykal

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve parti teşkilatı, Mudurnu İlçe Başkanı Nimet İnce’nin ev sahipliğinde Mudurnu da esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. İlçedeki esnaf ve vatandaşları tek tek ziyaret eden parti teşkilatı ilçedeki sorunları dinledi ve çözüm yollarını anlattı. Daha sonra İlçe binasında parti teşkilatları toplantı yaptı.

“MUDURNU İYİ OLACAK! TÜRKİYE İYİ OLACAK”

İlçe ziyareti ve gerçekleştirdikleri toplantı hakkında bilgiler veren İlçe Başkanı Nimet İnce; “Bolu İYİ Parti İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımız olarak, nisan ayından itibaren her ay bir ilçemizde toplantılarımızı yapıp, esnafımızı ziyaret etme kararı aldık ve ilk toplantımızı 6 Nisan Cuma günü Mudurnu İYİ Parti İlçe Başkanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Toplantımız öncesinde, esnafımızı ziyaret ederek İYİ Parti ile ilgili düşüncelerini öğrenme ve esnafın kangren halini almış problemlerini bizzat istişare etme fırsatı bulduk. Mudurnu'da esnafımızın İYİ Parti’ye desteği yüksek ve elbette partimizden beklentisi de yüksek. Teşkilat olarak, halkın içerisinde halkımızla birlikte ilçemizin problemlerine çözüm kaynağı olacağımıza ve çok çalışacağımıza söz verdik. Ayrıca, Mudurnu’nun siyasi tarihinde ilk kadın kurucu başkan olarak, özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin teveccühünü kazandığımızı da büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. Mudurnulu iş istiyor, üretmek, evine ekmek götürmek istiyor! Mudurnulu, yol probleminin çözülmesini istiyor! Mudurnulu, kaliteli eğitim istiyor! Mudurnulu, üzerindeki ölü toprağını İYİ Parti'yle atmak, yeniden hayata dönmek istiyor. Mudurnu İYİ olacak! Türkiye İYİ olacak” dedi.