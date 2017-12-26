Haber: Kasım ŞAHİN

İYİ Parti Mudurnu Kurucu İlçe Bakanlığı'na Nimet İnce atandı. Nimet İnce 1981 Mudurnu doğumlu olup Boğaziçi Üniversitesinden mezunu. Yüksek Lisansını Siyaset Bilimi üzerine yaptı. İyi Partinin bir amacının da kadınlara siyaset yapma alanının daha fazla yer verildiği bir siyasi parti olduğunu vurgulayan İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, “Mudurnu ilçe başkanımıza bu görev hayırlı uğurlu olsun. Alla yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Bolu’da ilk kurucu ilçe başkanı Nimet İnce’nin olduğunu da vurgulayan Aydın; “Nimet hanım Mudurnu’da İyi Partiye şahlandıracak, haksızın karşısında, haklının hep yanında olacaktır. Genel Başkanımız Meral Akşener gibi Mudurnu ilçe başkanımızda kadınlarımızı daha da siyasete yakınlaştıracak ve Mudurnu kadınlarımızla birlikte hep birlikte iktidara yürüyeceğiz” diye konuştu.