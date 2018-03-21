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21 Mart 2018 Çarşamba
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    • İYİ Parti’den Otel tepkisi

    İYİ Parti Seben İlçe Başkanı Enver Erkaykusuz, okul bahçesinin belediye tarafından üçüncü kişilere kiraya verilerek otel ve restaurant yapılacağını açıklayarak sert tepki gösterdi.

    21 Mart 2018 Çarşamba 12:19
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    İYİ Parti’den Otel tepkisi
     Haber: Semih Baykal

    İYİ Parti Seben İlçe Başkanı Erkaykusuz açıklamasında şunları ifade etti; “Şehir imar planında eğitim ve öğretim hizmetlerine ayrılan, daha önceleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Seben Merkez İlkokulu/İlköğretim Okulu olarak, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle de Seben Ortaokulu olarak faaliyet gösteren okulun bahçesine, Seben Belediyesi tarafından restaurant ve otel yapılacağı ve ihale edilmek suretiyle üçüncü kişilere kiraya verileceği kamuoyunda konuşulmaktadır ve ayrıca yapılacak inşaatın temel kazısı tamamlanmıştır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun, 6. maddesinin, (a) fıkrasıyla İl Özel İdaresi kapsamına giren Seben Ortaokulu, yaklaşık 7000 metrekare bir alana sahip olup, bu alanın bir bölümüne, Seben Belediyesi tarafından ticari amaçlı restoran ve otel yapılacağı,  ihale edilmek suretiyle üçüncü kişilere kiraya verileceği, temel kazısının tamamlandığı ve inşaata hazır hale getirildiği kamuoyunda konuşulmakta ve vatandaşlarca da görülmektedir. İYİ Parti Seben İlçe Başkanlığı olarak kamuoyu adına, eğitim ve öğretim hizmetlerine ayrılan bir alana, Seben Belediyesince ticari amaçlı bir yapının yapılmasının ve üçüncü kişilere kiraya verilmesinin yasal olup olmadığı, şehir imar planında nasıl bir değişikliğe gidildiği, tapusu özel idareye ait, eğitim ve öğretim hizmetlerine ayrılan bir arsaya bu tarz bir yapı yapılması hususunda Seben Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince, aydınlatıcı bir açıklamanın yapılmasını bekliyoruz.”   
               

     

     

    Anahtar Kelimeler: İYİ, Parti, Seben, İlçe, Başkanı

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