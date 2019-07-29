İYİ Parti’den yangınzedelere ziyaret

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz hafta ilimiz Merkez ilçeye bağlı Oğuldoruk köyünde meydana gelen yangın sonucu 4 ahır, 4 samanlık, 2 baraka, 1 traktör ve römorku tamamen yanmıştı. Yangın bölgeye hemen intikal eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yaşanan yangın felaketinin ardından İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler ve Yönetim Kurulu üyeleri bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Yangınzedelere ve köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan İYİ Parti heyeti, yaşanan felaketle ilgili bilgi aldı. Yangınzedelere ihtiyaç halinde yardıma hazır olduklarını belirten heyet Cuma namazının ardından köyden ayrıldı.