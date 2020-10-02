İYİ Partiler Seben’i ziyaret etti

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve ekibi Seben’i ziyaret etti. İYİ Parti Bolu ekibini, İYİ Parti İlçe Başkanı Ergün Öztürk, Belediye eski başkanlarından Nihat Ateş ve çok sayıda partili karşıladı. İlçe parti binasında görüşme yapan İYİ Partililer, Seben’de hasat mevsiminde vatandaşın yaşadığı sorunları değerlendirdiler. İYİ parti ekibi daha sonra ilçe hal pazarında dolaşarak vatandaşın dertlerini dinledi. Örnekbaş, vatandaştan gelen tepkiler hep aynı olduğunu ve vatandaşın işsizlik, mazot-gübre-zirai ilaç fiyatları ve ürününün para etmemesinden şikâyetçi olduğunu belirtti.

“ÜRETİCİMİZ EKTİĞİNİN, BİÇTİĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş gerçekleştirdiği ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, Seben halkının ağırlıklı geçim kaynağı tarımsal üretim alanında gerçekleşiyor. Seben ovası hakikaten bereketli topraklara sahip. Sebenli hemşerilerimiz toprakla uğraşan, toprağı işlemeyi bilen çalışkan insanlar. Seben’de çok çeşit meyve sebze yetişiyor. Seben’e gerçekleştirdiğimiz ziyarette vatandaşımızın dertlerini dinledik. Yaşadıkları sorunlar hakkında ne tür çözümler üretebiliriz diye Seben ilçe başkanımız Ergün Öztürk arkadaşımızla ve partili arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık. Aslında dert hep aynı dert, sorun hep aynı sorun. Bu gün Seben’de yaşanan sıkıntılar, tarımsal üretim yapan aynı şartlara sahip bütün ilçelerimizde ve illerimizde yaşanıyor. Bu gün tarımsal üretimde girdi fiyatları çok yüksek. Mazot fiyatı çok yüksek, gübre fiyatları çok yüksek, işçilik maliyetleri çok yüksek. Bu duruma karşılık son ürün, topraktan çıkan mahsul maalesef para etmiyor. Market raflarında tarladan satın alınan ürürünün belki 10 katı fiyat etiketi vuruluyor. Üreticimiz maalesef ektiğinin biçtiğinin karşılığını alamazken, şehirde marketten alışveriş yapan vatandaşımız aynı ürünü çok pahalı ve zorlanarak almak durumunda kalıyor” dedi.

“DEVLET ELİYLE MUTLAKA ÇÖZÜM BULUNULMALI”

“Tahıl ambarı, tarım ülkesi namıyla bilinen ülkemiz maalesef yanlış politikalar sebebiyle bu özelliğini kaybetmiştir” diyen Örnekbaş değerlendirmesinde ayrıca, “Tarımsal üretim şuan son haliyle can çekişmektedir. Bir an önce çiftçi vatandaşımızın elini rahatlatacak çözümler bulunmak zorunda. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için devlet eliyle mutlaka çözüm bulunulmalı. Mazot ve gübre fiyatlarında çiftçi vatandaşlarımız için mutlaka iyileştirmeler yapılmalı. İktidar kendince ekonomide iyimse bir tablo çizmeye çalışıyor. Bu durumun böyle olmadığını biz pazar tezgâhlarında hatırını sorduğumuz bütün vatandaşlarımızda görüyoruz. İktidar ne kadar ekonomi iyi derse desin. Ortaya çıkan rakamlar ve karşılaştığımız manzara bu rakamları doğrulamıyor. Ekonomik sıkıntı pazar tezgâhında, ekonomik sıkıntı tarlada, ekonomik sıkıntı vatandaşımızın maalesef kaynamayan tenceresinde” ifadelerini kullandı.