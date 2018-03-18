Haber: Kasım ŞAHİN

İyi Partinin Bolu ilce ilçe merkezinin bulunduğu Kardelen meydanında İyi Parti İl, İlçe ve Gençlik Kollarından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma günü nedeniyle muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Konuşmalar öncesi partili kadın ve erkek üyeler İstiklal Marşımızı kıta kıta tek tek okuyarak gönüllere hitap ettiler. İyi Parti Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın, günün anlam önemine dair şunları söyledi;

Biz bugün bir daha dönmemek üzere gidenlerin, tarihin yazdığı en gerçek en şerefli kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerini hatırlamak üzere buradayız.Çanakkale’de 103 yıl önce, 100 binlerce vatan evladı, bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale’ye çağrılmıştır. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil, eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesiyle, buna savaş diyemeyiz bu bir milletin özgürlük mücadelesinin adıdır.

Şimdi soruyum sizlere, Vatan demek, ne demek ? Şu anda üzerine bastığınız kara toprak mı ? haritalarda sınırları çizilmiş her gün gördüğümüz coğrafya parçası mı ? Ben diyorum ki, değil.. Birileri, bizden önce giden birileri, o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa, canla ödenmişse bedeli, artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan; özgürlük, hürriyet vatan. Her gün eve gidiyorsunuz, özgürce yürüyorsunuz, ıslık çalıyorsunuz. Belki şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla, kimse önünüze çıkıp “ Dur yürüme bu yoldan” demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz, ne rahat, en özgür, en huzurlu olduğunuz yer, başımı sokacak bir evim olsun, başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki, vatanım, evimin evidir vatan.

Malazgirt şehitleri, “buradaaaa” ,Çanakkale şehitleri, “buradaaaa”, Sakarya şehitleri, “buradaaaaa”,Kıbrıs şehitleri, “ Burdaaaa “ ,Güneydoğu şehitleri, “Burdaaaa”, Mustafa Kemal Atatürk, “ Burdaaaaa ”Mekanları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şad olsun.

BİZLERDE ONLARIN AÇTIĞI YOLDAN YÜRÜYORUZ

İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Alın’da şunları söyledi;

Öncelikle canını vatanı uğruna vermekten çekinmeyen ve bu büyük zaferi bizlere hediye eden başta ülkemizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, onlarla tek yürek olarak destek veren aziz milletimizi saygıyla anıyor şükranlarımı arz ediyorum. "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” diyecek kadar vatan sevdalısı bir kumandan ve bu emri hiç tereddütsüz yerine getiren kahraman askerlerin oluşturduğu bu ordunun içinde ki 57.Alay’dan ayrıca söz edilmesi gerektiğine inanıyorum. Mevzilerinde kanlarının son damlalarına kadar savaşan tamamı kutsal vatan uğruna canını vererek bu toprakları bizlere bırakan aziz şehitlerimizi bir daha saygıyla ve hürmetle anıyor, emanetlerinin yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyorum. “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” sözü işte bu kahramanlar için söylenmiştir. Şanlı Türk tarihi bunun çok sayıda örnekleriyle doludur. Bugünde bizler onlarla aynı duygularla onların açtığı yolda yürüyoruz.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkûmdur”. Bizlerde Çanakkale Destanı gibi tarihimizin altın sayfalarından öğrendiğimiz değerlerle bu gün Afrin’de yeni bir destan yazan Mehmetçiğimizi, vatan uğruna koşa koşa şahadet şerbeti içmeye giden aziz şehitlerimizi, vatan uğruna gözünü budaktan sakınmayan gazilerimizi aynı Çanakkale’de olduğu gibi tek yürek olarak destekliyoruz. Herkes bilsin ki ordumuz vatanın bekası için böyle kahramanca mücadele ettiği sürece ve bizlerde onların yanında tek yürek olarak durduğumuz müddetçe hiçbir güç kirli planlarıyla bizleri vatanımızdan atamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. İşte ben de kahraman ordumuza ve aziz milletimize inanarak 1000 yıl daha bu topraklardayız diyorum.