Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Ocak ayı Belediye meclis toplantısının ikinci oturumunda meclis gündemine gelen konuyla ilgili olumsuz oy kullanan İYİ Partili belediye meclis üyelerine Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın verdiği cevapta eşbaşkanlık benzetmesi yapmasına sert sözlerle cevap verdi. İl Başkanı Örnekbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bolu Belediye Meclisi’nde gerçekleşen ocak ayı toplantısının ikinci oturumunu dikkatle izledim. Açıkçası partimizi temsil eden arkadaşlarımıza tepki gösteren Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ifadelerine ve tavrına anlam veremedim. Sayın Özcan’ın kullandığı ifadelerle nereye ulaşmaya çalıştığını anlayamadım. Tek adam rejimine karşı ülke genelinde omuz omuza Millet İttifakı olarak sürdürülen siyasi bütünlük, ilimizde Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan tarafından sanırım istenmemektedir. Kullandığı ifadelerden ve tutumdan böyle bir sonuç seziyoruz. Genel Başkanımızın Sayın Meral Akşener’in hayatının her döneminde mücadele ettiği ve bizim parti olarak kesinlikle karşı olduğumuz hain PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin yönetim anlayışı ile yan yana düşündürecek bir siyasi yöntemi teklif ettiğimiz yönündeki iddia en hafif haliyle gaflete ve delalete düşmektir. Kimse bu hadde sahip değildir. Eşbaşkanlık benzetmesi Tanju Özcan’a yakışmamıştır, sözlerini geri alarak partimizden ve arkadaşlarımızdan özür dilemelidir. Bilinmelidir ki bizim üzerimizden oluşturulmaya çalışılan tartışma konusuna ve suni gündeme fırsat vermeyeceğiz” dedi.

“BOLU HALKININ MENFAATİNE UYGUN GÖRDÜĞÜMÜZ İŞLERDE YER ALIRIZ”

Bolu halkının çok daha ciddi öncelikleri olduğunu belirten Örnekbaş ayrıca, “Bolu halkının acilen yapılması gereken hizmetlere ihtiyacı vardır. İcraat makamları önce bunu düşünmelidir. Sayın Özcan ve diğer siyasi yapılar açıkça bilmelidir ki İYİ Parti kimsenin emir eri değildir. Kimseden talimat almaz, kimsenin komutasına girmez. İYİ Partinin iradesine, kararına kimse karışamaz. Biz ancak Bolu halkının istek ve taleplerine göre hareket eder, Bolu halkının menfaatine uygun gördüğümüz işlerde yer alırız. Siz Bolu halkına hizmet edecek projeleri getirin, biz destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“BOLU HALKINA SAYGISIZLIKTIR”

“Biz makam mevki peşinde değiliz” diyen Örnekbaş açıklamasının devamında şunları söyledi: “İYİ Parti’nin temsil ettiği makam ve belediyede şuan partimizi temsil eden arkadaşlarımızın görevi bize Bolu halkı tarafından verilmiştir. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi başta olmak üzere, partide görev yapan arkadaşlarımız gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak vatandaşımızın dertlerini dinlemeye, onların sorunlarını çözmek için gayret göstermeye devam etmektedir. Türkiye’nin siyasi tarihinde ilçelerden beldelere kapı kapı dolaşan genel başkan örneği Genel Başkanımız dışında yoktur. Ortada bir makam varsa bu makamın karşılığı biri tarafından verilmiş değildir. Ortada bir başarı varsa Bolu halkının partimize gösterdiği teveccühün sonucudur. Bu durumun dışında bir tutum sergilemek, Bolu halkının siyasi tercihine, vatandaşımızın partimize gösterdiği ilgiye saygısızlıktır. Durum gösteriyor ki dün alınteri dökülerek meydanlarda yapılan çalışmalar unutulmuş, rahat koltukların ve makamın rehaveti, akılları bulandırmaya yetmiş, ne söylediğini bilmez hale getirmiştir. Partimizde görev yapan bütün arkadaşlarımız kıymetlidir. Görevlerini çok ciddi gayretle sürdürmektedirler. Kim olursa olsun arkadaşlarımıza ve partimize yönelik haksız söylem ifadelere karşı sessiz kalabilmemiz, kenarda durabilmemiz mümkün değildir.”