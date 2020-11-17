“İYİ Parti’nin yükselişini durdurmazlar”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, son günlerde sıkça gündemde olan İYİ Parti hakkındaki iddialara açıklık getirdi. İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, ‘İYİ Parti üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar sonuçsuz kalacaktır’ dedi. Örnekbaş son dönemde yaşanan tartışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “İYİ Parti’nin Türkiye siyaset hayatına kazandırdığı pek çok ilkler vardır. Sözümüzün başında bu kazanımları hatırlatmamız gerekir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener tarafından ilk defa gündeme getirilen iyileştirilmiş parlementer sistem anlayışı vardır. Bu ilke Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bu toprakları bize vatan yapan aziz kahramanların büyük mücadeleyle bizlere emanet ettiği değere gerçek anlamda sahip çıkma anlayışıdır. Gücünü milletten alan siyasi irade, vatandaşına kulak veren yönetim anlayışı ile mümkün olur. İYİ Parti vatandaşın derdiyle dertlenen, vatandaşın gerçek sorunları hakkında fikir beyan eden, düşüncelerini korkusuzca yüksek sesli olarak ifade eden bir partidir. Vatandaşımızın derdi, İYİ Parti’nin derdidir. İYİ Parti Türkiye’nin cesur insanları tarafından başlatılmış cesurlar hareketidir. Doğru bildiğini korkusuzca söyleyen, dik duran, söylediğinin arkasında duran Genel Başkanımız, ağaların alışkanlık haline getirdiği suni gündemlerle vatandaşımızı oyalama tuzağının dengelerini bozmuştur. Bu sebeple vatandaşımız yüzünü partimize dönmüş ve giderek artan bir ilgiyle teveccüh göstermektedir.”

“GÖLE MAYA ÇALMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALACAKTIR”

Partilerinin kamuoyu yoklamalarında grafiğinin yükseldiğini ve bunun iktidardakileri rahatsız ettiğini belirten Örnekbaş açıklamasında ayrıca, “Bu sebeple kimi çevreleri kullanarak partimize ilişkin karalama kampanyaları başlatmaya çalışmışlardır. Partimize içeriden ve dışarıdan başlatılan bu kara propaganda girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Partimiz hakkında son günlerde sıkça ortaya atılan iddialarda bu planların dışında değildir. Partimizin ilişkilendirilmeye çalışılan hain odaklarla bir ilgisi yoktur. Bu konuyla ilgili ismi en çok gündeme gelen Ümit Özdağ’ın iddiaları kendisine yakışmamıştır. Bu sebeple partimizin kendisi hakkında aldığı ihraç kararı doğrudur. Attıkları çamur İYİ Parti’nin güneşini kapatamaz. Partimize vatandaşımızın ilgisini alakasını engelleyemezler. Ya tutarsa diye giriştikleri göle maya çalma çabaları sonuçsuz kalacaktır. İYİ Parti’nin yükselişini durdurmazlar. İYİ parti gücünü Türk milletinden almaktadır ve bu ilkeyle yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.