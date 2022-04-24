İYİ Parti’ye rekor üye sayısı

Haber: Uğur Balaban

Son günlerde Genel anlamda da üye sayısı bir hayli artan İYİ Parti’nin Bolu’da da her geçen gün katlanarak artıyor. İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara üye rozetlerini takmaya devam ediyor. Şuana kadar bin 700 üyeye ulaştıklarını belirten Örnekbaş, hedeflerinin 3 bin üyenin üzerinde olduğunu dile getirdi. Bolu’da son dönemlerde aktifliğini artıran İYİ Parti İl Teşkilatı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Her üyesi ile bire bir muhatap olan Başkan Örnekbaş yaptığı paylaşımlarda “Hayırlı uğurlu olsun, aramıza hoşgeldiniz…Sizlerle daha güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.

Sadece merkezde değil, Bolu’nun tüm köylerine ziyaretlerde bulunan Başkan Örnekbaş, “İktidara talibiz” diye de ekledi.