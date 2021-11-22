İYİ Parti’ye üye katılımı her gün artıyor



Haber: Uğur Balaban

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş İYİ Parti’de üye sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Örnekbaş İYİ Parti’nin iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyerek şu değerlendirmeleri yaptı:

Türkiye tarihinde ilçe ilçe belde belde dolaşarak bir ilki gerçekleştiren ve geçmiş siyasi hayatındaki başarılarla vatandaşımızın takdirini kazanan değerli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ve parti teşkilatlarımızın gayretli çalışmaları neticesinde aziz milletimiz İYİ Parti’yi bağrına basmıştır. Yanlış giden ekonomi yönetiminden, sosyal politikalara ilişkin atılan bütün yanlış adımlara “Hayır” diyerek çözüm önerileri sunan ve ülkemizin içine gömüldüğü karanlıktan çıkarmak için gayret gösteren partidaşlarımızın çabaları boşa gitmemiştir. Vatandaşımızın gösterdiği teveccühle çok kısa süre sonraülkemizeİYİ’lik güneşi doğacaktır.

ALLAH’IN İZNİYLE İYİLER İKTİDARA YÜRÜYOR!

Partimizi karalamak adına yapılan bütün ayak oyunlarına rağmen dik bir şekilde durmaya devam eden ve genel başkanımızın yüksek ferasetle sürdürdüğü siyasi duruşu buçabaları boşa çıkartmıştır. Türkiye’nin İYİ’lik güneşini balçıkla sıvayamazlar. Bu gayretin işe yaramadığı artık bir gerçektir. Bu karalama tiyatrolarına vatandaşımız kanmamaktadır. Partimize her gün artan sayıda vatandaşımız üye olmakta ve partimiz her geçen gün dahada büyümektedir. İYİ Parti bu ülkenin kurtuluş reçetesidir. Bu ülkenin aydınlık geleceğidir. 5 yıl önce çaktığımız o kıvılcım, bugün memleketin üzerine, güneş gibi doğuyor. İYİ Parti güneşi, güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye ülküsüyle parlıyor. Allah’ın izniyle İYİler iktidara yürüyor!