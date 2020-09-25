“İYİ Parti’yi bu millet kurmuştur”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 20 Eylül’de Ankara Altınpark’ta “Millet bizi çağırıyor” sloganı ile gerçekleştirilen 2. Olağan Kurultayı’nda öne çıkan başlıklar hakkında basın açıklaması yaptı. Örnekbaş, Türkiye siyasetinde birleştirici unsurun İYİ Parti olduğunu söyledi. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, 20 Eylül’de Ankara Altınpark’ta gerçekleştirilen kurultay hakkında şu açıklamaları yaptı: “İYİ Parti hiç kuşkusuz Türkiye siyasetinin yön haritasını değiştirmiş partidir. İYİ Parti bu milletin öz bağrından çıkan, bu memleketin hassasiyetleri ile yoğrulmuş partidir. İYİ Parti bu güne kadar sürdürülen siyasi alışkanlıkları değiştirmeyi başarmıştır. İYİ Parti bir olmanın, birlik olmanın partisidir. Bu güne kadar birlik beraberlik sözünü söyleyip, her fırsatta ayrıştırıcı olan, insanımız arasında ayrım yaparak zehirli bir dil kullanan mevcut iktidarın anlayışına hiçbir zaman sahip olmamıştır, bundan sonrada sahip olmayacaktır.”

“BU ÜLKE ANCAK GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMLE KENDİNE GELEBİLİR”

İYİ Parti’nin kimsesizlerin, kenara itilenlerin ve hor görülenlerin partisi olduğunu belirten Örnekbaş açıklamasında ayrıca,” İYİ Parti bu ülke coğrafyasında yaşayan bütün insanlarımızı kapsayan, kucaklayan yegâne bir bütündür. Bu ülkenin geçmişte birlik ruhu nasıl olmuşsa, kurtuluş savaşında nasıl sırt sırta vermişse, yine aynı iman ve bağlılıkla birlik olacaktır. Bu ülkenin kurtuluş reçetesi bellidir. Bu ülke ancak iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle kendine gelebilir. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in dediği gibi ‘Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz. Eskinin yanlışlarının tekrar edilmediği, vesayetin olmadığı, hâkimiyetin gerçekten milletin olduğu, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı, 21’inci yüzyıl Türkiye’sine yakışır bir sistemle, milletimizi buluşturacağız. Türkiye’yi ayağa kaldırmanın ilk adımı, bir Washington’a, bir Moskova’ya, bir Berlin’e, bir Londra’ya koşan şaşkınlıktan kurtulmaktır. Yani tam bağımsızlıktır.’ Bu ülke tam bağımsız, güçlü ve parlementer sistemin hakim olduğu bir ülke olacaktır” ifadelerini kullandı.