‘İyi Uyku Vakti’ Puffy Bolu’da açıldı

Haber: Okay Özcan

Herkesi hayal ettiği iyi uykuyla buluşturmak için yola çıkan Puffy’nin gün geçtikçe şubeleri çoğalmaya devam ediyor. Bolu İhsaniye Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:212’de 15 gün önce Puffy’nin açılan yeni mağazasında, her tercihe uygun yataklar ilgi çekiyor. Yeni açılan Puffy Mağazasında, yastık ve yorganlarda yüzde 25’e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Ayrıca Yataş Grup, tüm Puffy yataklarında 10 yıla kadar yay garantisi, 2 yıl yatak garantisi ve 4 yıl dolgu malzemesi garantisi veriyor. Sizde artık rahat bir uyku istiyorsanız, aradığınız yataklar Bolu’da açılan yeni Puffy Mağazasında…

“ARTIK İYİ UYKUNUN SIRRINI BULDUM”

Öte yandan Puffy’nin marka yüzü olan Ergen, işbirliğini, “Uykuma dikkat ederim, düzeli çalışırım. Bu anlamda herkes iyi uyusun diye yola çıkan Puffy ile el ele yürümekten çok mutluyum. Arkasında Yataş Grup gibi köklü bir firmanın uzmanlığı ve gücüyle Puffy markasını tanıtmanın heyecanını yaşıyorum. Reklam çekimlerimiz çok keyifli geçti, artık iyi uykunun sırrını buldum” sözleriyle değerlendirdi.