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29 Aralık 2017 Cuma
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    • İyi Yıllar Bolu İyi Yıllar Türkiye

    İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, 2017 yılı değerlendirmesi yaparak; “2017 yılı Türkiye ve dünya için olumlu sayılabilecek, geleceğe umutla bakılmasını kolaylaştıracak bir yıl olmadı” dedi.

    29 Aralık 2017 Cuma 10:20
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    İyi Yıllar Bolu İyi Yıllar Türkiye

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İyi Parti Kurucu İl Başkanı Aydın, 2017 yılının değerlendirmesini yaparken 2018 yılı içinde şu temennilerde bulundu; Filistin’den Myanmar’a, Irak’tan Suriye’ye kadar dünyanın hemen her yerinde savaşlar, afetler, insanlık adına utanç verici manzaralar yaşandığına tanık olduk. Türkiye’miz de bu olumsuzluklardan fazlasıyla nasibini aldı. 2017 sorunların daha da ağırlaştığı, umutların yeşermek yerine ertelendiği, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ağır bedellerin ödendiği bir yıl oldu.Ama güneş her gün yenidendoğmaya, acıları söndürürken umutları tazelemeye devam etmektedir. Güneş yeniden doğduğu sürece yeryüzünde daha iyi, daha güzel, daha müreffeh bir dünya umutları da tükenmeyecektir.

    İşte 2018’den temel umut ve beklentimiz budur

    2018’de dünyamız, Türkiye’miz ve Bolulu hemşerilerimizadına umutların çoğaldığı, barışın ve huzurun egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği, akan kan ve gözyaşlarının artık tarihe karıştığı bir yıl olmasını diliyor;adaletin hâkim olduğu, basın özgürlüğünün, insan hak ve özgürlüklerinin korunduğu, evrensel anlamda hukuk ve adaletle, cumhuriyetin temel değerleriyle güçlendirilmiş, kurum ve kurallarla işleyen tam ve eksiksiz bir demokrasi istiyoruz.İyi yıllar Bolu, iyi yıllar Türkiye…

     

     

    Anahtar Kelimeler: İyi, Parti, Bolu, Kurucu, İl

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