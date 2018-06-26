Haber: Kasım ŞAHİN

Havaların ısınmasıyla birlikte bazı araç sürücülerinin araçlarına abart egzoz taktırarak şehir içerisinde aşırı derecede gürültü kirliliğine neden olmasının ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri adeta seferberlik ilan etti.

Haftanın her günü şehir merkezdeki ana arterler üzerinde uygulama başlatan trafik ekipleri, abart egzoz kullanan araç sürücülerine 235 TL para cezası kesmeye başladı. Özellikle şahin marka araçları kullanan genç sürücülerin dikkat çekmek için araçlarına abart egzoz taktırdığı belirlenirken, uygulamanın yoğunluğu şahin marka araçlar üzerine oldu.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yaz aylarında gençlerin daha çok rağbet ettiği abart egzoz kullanımının artış göstermesinden dolayı haftanın her günü belirli saatlerde an arterler üzerinde uygulama yaptıklarını, sadece araçların değil motosiklet kullanan sürücülerinin de abart egzoz kullanımının artmasından dolayı uygulamaların devamlılık arz edeceğini bildirdiler.