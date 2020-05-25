İyileşen hasta sayısı 120 bini geçti

Haber: N. Halid Altundal

Küresel salgın koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde etkisini kaybetmeye başlayan covid-19’un 25 Mayıs tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Koronavirüsün ülkemizdeki seyrine ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Koca, 21 bin 492 test yapıldığını ve bunların 2 bin 987’sinin pozitif çıktığını bildirdi. Koca açıklamasında ayrıca koronavirüs sebebiyle 29 vatandaşımızı daha kaybettiğimizi ve bin 321 vatandaşımızın da iyileştiğini aktardı. Koca açıklamasında, “İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir” ifadelerini kullandı.

Koca’nın açıkladığı son rakamlara göre ülkemizde toplam vaka sayısı 157 bin 814’e çıkarken bugüne kadar 4 bin 369 vatandaşımızı ise kaybettik. Öte yandan ülkemizde 1 milyon 853 bin 754 koronavirüs testi yapıldı ve ayrıca 120 bin 15 hasta ise iyileşti.