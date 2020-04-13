İyileşen hasta sayısı artıyor

Haber: N. Halid Altundal
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada 35 bin 720 test yapıldığını ve bunların 4 bin 789’unun pozitif çıktığını bildirdi. Koca açıklamasında ayrıca koronavirüs sebebiyle 97 vatandaşımızı daha kaybettiğimizi ve 481 vatandaşımızın da iyileştiğini aktardı. Koca açıklamasında ayrıca, “Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır” ifadelerini kullandı.
Koca’nın açıkladığı son rakamlara göre ülkemizde toplam vaka sayısı 56 bin 956’ya çıkarken bugüne kadar bin 198 vatandaşımızı ise kaybettik. Öte yandan ülkemizde 376 bin 100 koronavirüs testi yapıldı ve ayrıca 3 bin 446 hasta ise iyileşti.
KORONAVİRÜSTE GÜN GÜN TOPLAM RAKAMLAR
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 vefat
18 Mart: 191 vaka, 2 vefat
19 Mart: 359 vaka, 4 vefat
20 Mart: 670 vaka, 9 vefat
21 Mart: 947 vaka, 21 vefat
22 Mart: Bin 236 vaka, 30 vefat
23 Mart: Bin 529 vaka, 37 vefat
24 Mart: Bin 872 vaka, 44 vefat
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 vefat
26 Mart: 3 bin 629 vaka, 75 vefat
27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat, 42 iyileşen
28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat, 70 iyileşen
29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 vefat, 105 iyileşen
30 Mart: 10 bin 827 vaka, 168 vefat, 162 iyileşen
31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 vefat, 243 iyileşen
1 Nisan: 15 bin 679 vaka, 277 vefat, 333 iyileşen
2 Nisan: 18 bin 135 vaka, 356 vefat, 415 iyileşen
3 Nisan: 20 bin 921 vaka, 425 vefat, 484 iyileşen
4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 vefat, 786 iyileşen
5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 vefat, 1 042 iyileşen
6 Nisan: 30 bin 217 vaka, 649 vefat, 1 326 iyileşen
7 Nisan: 34 bin 104 vaka, 725 vefat, 1 582 iyileşen
8 Nisan: 38 bin 226 vaka, 812 vefat, 1 846 iyileşen
9 Nisan: 42 bin 282 vaka, 908 vefat, 2 bin 142 iyileşen
10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 vefat, 2 bin 423 iyileşen
11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 vefat, 2 bin 965 iyileşen
12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 vefat, 3 bin 446 iyileşen
İyileşen hasta sayısı artıyor
Küresel salgın koronavirüsle ilgili ülkemizdeki son rakamları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Nisan itibariyle 97 vatandaşımızı kaybettiğimizi ve toplam vaka sayısının 56 bin 956’ya çıktığını bildirdi.
Haber: N. Halid Altundal
YORUM EKLE