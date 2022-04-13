İYİ’lik hareketi sürüyor



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi tarafından başlatılan “ Askıda fatura” kampanyasına İYİ Parti Bolu il teşkilatı da katıldı. Belediyenin kampanyasına destek veren İYİ Parti İl başkanı Ahmet Örnekbaş, Bolu halkını kampanyaya katılmaya davet etti. Yardım kampanyasına İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Güler, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer destek verdi. Örnekbaş Bolu’da yardım kampanyasının yaygınlaşması ve çok daha fazla vatandaş tarafından desteklenmesi amacıyla açıklama yaptıklarının altını çizerek şu değerlendirmeleri yaptı:

ASKIDA SU FATURASI’ ÇALIŞMASI BİZİM İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU

“Değerli Hemşerilerim, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında insanlarımızın malum ihtiyaçlarını yani gıda ihtiyaçlarını içecekleri su, kullanacakları elektrik, doğalgaz vs. ihtiyaçları karşılamada zorlandıklarını görmekteyiz. Bunlar bizi gerçekten derinden üzmekte. Ekonomimizin geldiği nokta yürekler acısı.İnsanlarımızın çok zor şartlarda evdeki bütçelerini döndürmeye çalıştığına şahit olmaktayız. Ama tabi bizlerin de bu konuda neler yapabiliriz anlamında değerlendirmelerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi de Bolu Belediyemizin çalışması olan ‘Askıda Su Faturası’ çalışması bizim için güzel bir örnek oldu. Su faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın su faturalarını, İYİ Parti Bolu İl Teşkilatları olarak ilçe yöneticileri olarak elimizden geldiğince belediyemizin internet sistemi üzerinden ödemeye çalışıyoruz.”

“YARDIM ELLERİMİZİ UZATTIĞIMIZDA FAYDA GÖRÜYORUM”

Bu konularda duyarlı olan vatandaşlarımızın da su faturalarını, Bolu Belediyemizin uygulaması olan internet sisteminden ödeyebilirler ki vatandaşlarımız şu Ramazan ayını şu Ramazan gününü rahatça geçirebilsinler. Onun dışında yine Bolu Belediyemizin sosyal yardımlarının devam ettiğini sevinerek görmekteyiz. Tabi ki bizim milletimiz hayırsever, kadirşinas zorda olan vatandaşlarımızı devletimiz ve milletimiz zor durumda bırakmayacaktır. Gerekeni yapacaktır. Bizlerde duyarlı vatandaşlar olarak mümkün mertebe elimizden geldiğince Bolu Belediyesinin uygulaması gibi konular ,diğer konularda da yardım ellerimizi uzattığımızda fayda görüyorum. Bu konuda bizlerde ilgili vatandaşlarımıza aracılık yapabiliriz. Ramazan ayını kutluyorum. Yaklaşan bayramında huzur, bereket ve bolluk getirmesini diliyorum.”