İyilikler Tırı Lösemi Ve Kanserle Savaşan Aileler İle Buluştu

Haber: Ceylan Beykoz

Lösemi ve kanser tedavisinde ilaçlar kadar sağlıklı ve doğal beslenmenin de önemine değinen LÖSEV ailesi, LÖSEV’e kayıtlı ailelerin büyük bir çoğunluğu asgari ücret ve altında gelire sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle dar gelirli ailelerin iyi beslenmesi ve sağlıklı koşulları sağlamak için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirttiler. Hastaların ve ailelerinin tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan LÖSEV’in İyilikler Tırı21 Ağustos’ta Bolu’daki LÖSEV Ailelerine yardımlarını ulaştırdı. Türkiye’nin tüm bölgelerinde kuru gıdadan et ve et ürünlerine, kırtasiyeden giyime bir lösemi ve kanser hastasının iyileşmesi için gerekli olan temel ihtiyaçları içeren yardımları ulaştıran LÖSEV İyilikler Tırında aileler, istediği ürünleri seçebiliyor. Bolu’daki Lösemili ve kanserli çocuklar aileleriyle birlikte organizasyona katıldı.

Ankara’dan yola çıkan LÖSEV İyilikler Tırı, Anadolu’nun en uzak şehirlerinden en ücra köylerine ulaşmanın, buradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunu yaşatmaya devam ediyor. LÖSEV İyilikler TIR’ının bundan sonraki duraklarında da hazır bulunacak; gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardımı LÖSEV’e kayıtlı aileler ihtiyaçlarına göre, gönüllerince seçebilecek.

KANSER KADERİMİZ DEĞİL!

LÖSEV kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanserle savaşan ailelere hem maddi hem de manevi destekleri iletmeye devam ediyor. 60 binden fazla kayıtlı ailesi ve 6 milyona yaklaşan gönüllüsüyle LÖSEV Türkiye’nin dört bir yanındaki kanser hastalarının daima yanında durarak, destek veriyor. Hem gönüllü olmak hem de bağış yapmak isteyenler www.losev.org.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 14:22