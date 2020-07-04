“İyilikte payınız olsun” kampanyası başladı

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Mengen ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla "İyilikte Payınız Olsun" ismiyle yardım kampanyası başlatıldı. Mengen Kaymakamlığı tarafından koordine edilen kampanya kapsamında, ilk ödemeyi Kaymakam Betül Büyükkılıç yaptı. Büyükkılıç, bir iş yerine vatandaşların borçlarını ödeyerek başlattığı kampanyaya hayırseverlerin destek vermesi için çağrıda bulundu.