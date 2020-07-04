Haber: N. Halid Altundal
İlimiz Mengen ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla "İyilikte Payınız Olsun" ismiyle yardım kampanyası başlatıldı. Mengen Kaymakamlığı tarafından koordine edilen kampanya kapsamında, ilk ödemeyi Kaymakam Betül Büyükkılıç yaptı. Büyükkılıç, bir iş yerine vatandaşların borçlarını ödeyerek başlattığı kampanyaya hayırseverlerin destek vermesi için çağrıda bulundu.
“İyilikte payınız olsun” kampanyası başladı
Mengen’de koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren vatandaşların, esnafa olan borçlarını ödemek için kampanya başlatıldı. Kampanyanın ilk adımını Kaymakam Betül Büyükkılıç attı.
Haber: N. Halid Altundal
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