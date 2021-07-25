İz Akademi Bolu’da bir ilki gerçekleştirecek

Haber: Aysun Beykoz

Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Bolu’da bir ilki gerçekleştirerek Dil ve Konuşma Terapisti Ezgi Sena İnce'nin seanslarına başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha önce Bolu’da olmadığı için Ankara-, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi birçok illere giderek eğitim alan Dil ve Konuşma Güçlüğü yaşayan bireylerin artık Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden faydalanabileceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre bu anlamda büyük sıkıntılar yaşayan velilerin artık çocuklarını farklı illere göndermeden Sesletim ve Ses Bilgisi Bozuklukları, Akıcı Konuşma Bozuklukları, Kekemelik, Ses Bozuklukları, Gelişimsel Dil Bozuklukları, Edinilmiş Dil Bozuklukları, Motor konuşma Bozuklukları, Yutma Bozuklukları, Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Sorunları ve İşitme Kaybına Bağlı Konuşma Sorunları için Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne başvurabilecekleri belirtildi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Dil ve Konuşma Terapistimiz Ezgi Sena İnce de “İz Akademi” ailesine katıldı. Dil ve Konuşma Güçlüğü yaşayan bireylerimizin çeşitlilik düzeylerine göre eğitimler planlanmakta ve raporlama sürecinden önce veya sonra eğitimler Dil ve Konuşma Terapistimiz eşliğinde bire bir ve grup dersleri olarak yapılmaktadır. Sesletim ve Ses Bilgisi Bozuklukları, Akıcı Konuşma Bozuklukları, Kekemelik, Ses Bozuklukları, Gelişimsel Dil Bozuklukları, Edinilmiş Dil Bozuklukları, Motor Konuşma Bozuklukları, Yutma Bozuklukları, Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Sorunları, İşitme Kaybına Bağlı Konuşma Sorunları gibi bir çok problemin Özel Eğitim "Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı” kapsamında Dil ve Konuşma Terapisti Ezgi Sena İnce ile çocuklarımızın geleceğe güvenle adım atmasını sağlıyor, eğitsel hizmetlerimizle problemleri çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yapılan paylaşımda ayrıca “Kurumumuzda kayıtlı olan ve RAM raporunda “Dil Becerileri” ile ilgili modülü olan öğrencilerimiz "ÜCRETSİZ" faydalanabiliyorlar. Özel İz Akademi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çalışma ekibimizi büyütüyor ve çocuklarımız için daha geniş kapsamlı çalışmalarla “İZ” bırakmaya devam ediyoruz. Siz de bu eğitimlerimizden yararlanmak istiyorsanız, ücretsiz değerlendirme seanslarımıza katılabilir ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kontenjan dolmadan bizlere 0 538 700 09 20 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz” denildi.