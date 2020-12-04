İz Akademi eğitime başladı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da özel eğitimin önemli isimlerinden Harun Ceyhan’ın kurucu müdürlüğünü yaptığı Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dizayn edildi.

6 modülde eğitim verecek olan Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı ve Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programının yanı sıra Resim, Müzik ve Bilişim sınıfları ile özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin kişisel gelişimlerini sürdürebilmeleri ve sosyal hayata daha çabuk adapte olabilmeleri için gerekli desteğin verilecek.

“ÖZEL EĞİTİME FARKLI BİR BOYUT GELECEK”

Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ayrıca gelecek dönemde Dil Konuşma Terapisti’nin de bünyelerine katılacağını belirten Kurucu Müdür Harun Ceyhan, Duyu Bütünleme Terapisi ve Ergoterapi için de hazırlıklarının olduğunu söyleyerek, Bolu’da Özel İz Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte özel eğitime farklı bir boyut getireceklerinin altını çizdi.