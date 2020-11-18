İza Buğdayı “Altın Karınca” getirdi

Bolu Belediyesi, 'Ata Tohumlarımızdan Iza Buğdayı'nın Ticarileştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlanması' projesiyle 2020 Altın Karınca Ödülüne layık görüldü.

İza Buğdayı “Altın Karınca” getirdi

Haber: Volkan Yılmaz

En prestijli yerel yönetim ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Ödülleri, Şişli'de düzenlenen dev organizasyonda sahiplerini buldu. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada seçkin projeler yarıştı. 'Ata Tohumlarımızdan Iza Buğdayı'nın Ticarileştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlanması' projesi ile yarışmaya katılan Bolu Belediyesi'de ödüle layık görüldü.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DALDA ÖDÜL ALDIK"

Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı ve Sözcüsü Rasim Özdemir, "Çok önemli bir dalda ödül aldık. Anadolu topraklarının atası diye tabir edilen Iza buğdayının Bolu çevresinde hem tanıtımını yapmak, hem de üreticimize ve çiftçimize bir gelir kapısı oluşturmak amacıyla çalıştığımız projelerden biriydi. Bölgedeki çiftçilerimize bunu ektiriyoruz sonra onlardan satın alıyoruz. Aldığımız buğdayları da bir kooperatif kurduk orada çok sayıda ürün üretiyor ve satıyoruz" dedi.

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