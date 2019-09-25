Iza buğdayı çiftçilere dağıtıldı

Seben Belediyesi tarafından, ilçede yetiştirilmeye devam edilen iza buğdayı çiftçilere destek için dağıtıldı.

Iza buğdayı çiftçilere dağıtıldı

Haber: BMA

10 bin yıldır genetiği korunan iza buğdayının yaygınlaştırılması adına Seben Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Seben ilçesinde üretimi devam eden iza buğdayı talepte bulunan çiftçilere düzenlenen programla dağıtıldı. Programa Seben Kaymakamı Mustafa Atış, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ve çiftçiler katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Kavak, iza buğdayının yaygınlaştırma çalışmalarının belediye tarafından aralıksız devam edeceğini belirterek çiftçilere her an destekte bulunacaklarını ifade etti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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