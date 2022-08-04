IZA Buğdayı Hasat Edilmeye Başlandı!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından yüzlerce dönüm araziye ekilen IZA buğdayı mahsullerini vermeye başladı. Belediye tarafından yapılan çalışmalar sonucu bu yıl yaklaşık 600 dönüm tarlaya ekilen, içerdiği protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin bir ürün olan IZA buğdayı, ekmeklik buğdaylara göre daha fazla çinko, demir, bakır, selenyum ve protein içeriyor.

600 DÖNÜM TARLAYA IZA BUĞDAYI EKİLDİ

Yüzde yüz hissedarı Bolu Belediyesi olan Köroğlu Kooperatifi’ne ait 60 dönüm tarlada ekili IZA buğdayları biçerdöverler vasıtasıyla hasat ediliyor. Diğer yandan Bolu Belediyesi’nin alım garantisi verdiği sözleşmeli üreticilerin 500 dönümden fazla tarlaya ektiği IZA buğdaylarının hasatları da aralıksız sürüyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAKİ TÜKETİCİLERE ULAŞTIRILIYOR

Bolu Belediyesi elde ettiği IZA buğdaylarının bir kısmını tohum olarak çiftçilerle paylaşırken, kalan diğer kısmını da taş değirmende öğütüldükten sonra Köroğlu Kooperatifi tarafından yapılan ürünlerde kullanıyor.

IZA buğdayı kullanarak yapılan ürünler, Köroğlu Kooperatifi satış ofislerinden ve www.boludangelsin.com web sitesinden Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturuluyor.