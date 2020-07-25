Haber: BMA

Seben ilçesinde yetişen ve 10 bin yıllık geçmişi olan iza buğdayına olan ilgi her geçen gün artıyor. Seben ilçesinde iza buğdayından yapılan yemeklerin tanıtımı gerçekleştirildi. Seben Kaya Evleri’ndeki etkinliğe İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Belediye Başkanı Fatih Kavak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Zencirci ve davetliler katıldı. “Ekmeğe fısıldayan kadın” olarak anılan Mine Ataman öncülüğünde iza buğdayından yapılan yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Damak tadına hitap eden yemekler, katılımcılardan tam not aldı.

KAVAK: “İZA BUĞDAYI İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUMUZU YAPTIK”

Etkinlikte konuşan Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, yaptığı açıklamada, “Genetiği bozulmamış ve Seben ilçemize özgü olan iza buğdayının hasadı ve yine iza buğdayı ile ilgili çalıştayı koronavirüs öncesinde planlamıştık. Ama koronavirüs dolayısıyla bu çalıştayımızı ertelemek zorunda kaldık. Mine Ataman hanımefendi ve Nusret Zencirci hocamız ile beraber burada iza buğdayı için ortak bir yemek programı hazırladık. Mine hanımın hazırladığı bu yemek programında iki saatlik güzel vakit geçirdik. İza buğdayından yapılan birbirinden lezzetli yemekler tatma imkanı bulduk. Önümüzdeki yıl yapacağımız iza buğdayı hasat şenliğinin ön hazırlığını, organizasyonunu burada planlamış olduk. İza buğdayı ata yadigarıdır ve Seben’ne özgü bir buğdaydır. İza buğdayı için coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Kasım-Aralık ayında coğrafi işareti de alarak yoğun bir çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

ATAMAN: “SEBENİN KADERİNDE TARIM VE EKOTURİZM VAR”

Mine Ataman konuşmasında şunları söyledi: “Bir yerin mutfağına girdiyseniz o yer sizin ailenizin bir parçası olur. Bugünde Seben mutfağına girdik. Ben yaklaşık 20 yıldır ekmek ustası olarak ekmeğimi kazanıyorum. Bugün iza buğdayı ile neler yapılabileceğini gördük. İza buğdayından yaptığımız yemekleri sergileme imkanı bulduk. Ben Seben’de bizi ağırlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Coğrafya kaderse Seben’in kaderinde bence tarım ve ekoturizm vardır.”