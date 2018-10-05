Haber: Ceylan Beykoz

Programa Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, İl Müdürü İzzet Murat, Kurum Amirleri, teknik personel ve Iza Buğdayı üreticisi çitçiler katılım gösterdi. Ziraat Mühendisi Ayhan Şenol’un sunumuyla başlayan program Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret Zencirci‘nin ürün hakkındaki bilgilendirme ve tanıtım sunumuyla devam etti.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü; İzzet Murat konuşmasında; "İlimizde yöresel ürünlerin yaşatılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla İl Özel İdaresinin de destekleriyle çalışmalarımız sürmektedir. Bugün Seben İlçemizde 15 çiftçimize 1.100 kg ilçe için ciddi ekonomik değere sahip Iza Buğdayı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile başta Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Özel İdare Müdürlüğümüz ve Üniversitemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, bereketli bir üretim sezon olmasını diliyorum" dedi.

Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü; Yöresel ürün yetiştiriciliği projesini geliştirme kapsamında emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında; "Bugün burada Özel İdare Müdürlüğümüz kaynakları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Seben Iza Buğdayı dağıtım töreninde bulunmaktayız. Umarım bu tür projeler Seben ilçemiz için artarak devam eder. Seben Kaymakamlığı olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Herhangi bir problem ile karşılaşıldığında kapımız tüm çiftçilerimize açıktır. Seben ilçemize ilk adımımı attığımda Belediye Başkanımız sayın Süleyman Özbağ bizleri Iza Buğdayı hasadına davet etti. Çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ise yaptığı konuşmasında; "Yöresel Ürün Projesi inşallah Bolu’muzun ürünlerinin hak ettiği değeri bulmasını sağlayacaktır. İlimizde yöresel ürünlerin yaşatılması, sürekliliğin sağlanması amacıyla özel idaremizin de kaynak desteğiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bolu halkımızın iyi bildiği bu ürünleri ulusal anlamda tanıtmak, yaygınlaştırmak ve üretimini arttırmak hepimizin görevidir. Yaptığımızın aslıda budur. Biz bir tohum veriyoruz inşallah üreticilerimiz de bunu çoğaltacaktır. Bu vesileyle başta Valiliğimiz, Özel İdaremiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlçemiz çiftçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların akabinde dağıtımda hazır bulunan çiftçilerimize 2019 yılı üretim sezonunda ekimi yapılmak üzere Iza Buğdayı tohumluklarının dağıtımı Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu İl Müdürü İzzet Murat, Orhan Gazi Karakaş, Kurum Amirleri, teknik personel Şube ve İlçe Müdürü, Daire amirlerince gerçekleştirildi.