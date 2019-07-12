Iza Buğdayı Şenliklerinde buluştular

Haber: Esra Öztürk

Civril Mahallesinde düzenlenen programa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, BAİBÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, STK temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Iza Buğdayı Şenlikleri ve Tarla Günleri’nde Iza Buğdayının önemine dikkat çekildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Nusret Zencirci; “Bolu Iza zenginliğine sahip bir şehir. 14 kromozomlu ve son günlerin sağlık açısından değerli olan buğdayı. Bolu Seben ve çevresinde kendi kendine uzun yıllardır yetişen bir buğdayımız. Besleyiciliği, sağlığı, göz koruması, şekere karşı koruyuculuğu üstün bir buğdaydır” dedi.

ATEŞ, “HEDEFLERE ULAŞABİLMEK İÇİN ÜRETİM YAPMAMIZ GEREKİYOR”

BTSO Başkan Türker Ateş’de yaptığı konuşmada; “Keyifle izlediğim çalışmanın içerisinde bulunuyoruz. Tabi ülkemizin, çiftçilerimizin, memleketimizin hedefleri var. Bu hedeflere ulaşabilmek için üretim yapmamız gerekiyor. Üretimimizi sağlıklı katma değerli ve para kazanma noktasında ileri getirebilirsek önümüzde çok kazançlı bir ortam yaratabilirsek bunun sürdürülebilir olduğunu da ifade etmek isterim. Sanayicilerimiz üretim yapıyor ama çiftçilerimiz üretiminde katma değer söz konusu olmamıştı, bu proje katma değer konusunda ziraat konusuna katma değerli ürün olduğunu ifade edebilirim” şeklinde konuştu.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’da; “Geçen senede buğdaylarla ilgili kongre yaptık. Bu kongreyi yapma nedenimizde hem bizim yöremizde yetişen ıza buğdayının tanıtımıydı. Aynı zamanda Türkiye’mizde nerede yerel buğday türü varsa paylaşımını bir araya getirmekti. Maksadımız ‘Her yörede buğday ekimi var, önemli kaynaklar yerinde mi ekiliyor? Iza buğdayı Bolu için önemli kaynak mı? yoksa başka illerde de yetişir mi?’ bunu araştırmak istedik. Buna zemin oluşması için kongre yaptık” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRECEĞİZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan programda yaptığı konuşmasında geçen yıl 47 çiftçiyle sözleşme yapıldığını ve yaklaşık 560 dönüm civarında alım garantili ıza ekilmesini sağlandığı ifade etti. Başkan Özcan bu yıl hedeflerinin geçen yılki ekimin 5 katı olduğunu söyleyerek; “Ondan sonraki süreçte bunu büyütmeye çalışacağız. Bolunun çiftçisi ve ilçelerinin bundan faydalanmalarını arz ediyoruz. Iza buğdayını hem buğday hem un ve katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. Bu konuda Park Bahçeler Müdürümüzün hemen önünde değirmen evi vardı. Bunu da ilk etapta katma değeri yüksek ürünleri burada satarak ve tanıtarak değerlendirmek istiyoruz. Ben bu projeyi başlatan benden önceki Belediye Başkanına destek veren Sayın Rektörümüze, Ticaret Odası Başkanına, Ziraat Odası Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, Park Bahçeler Müdürümüz ve orada çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2 yıl önce SODEM’le birlikte Hollanda’da 5 günlük şehir ve tarım konulu bir dizili toplantıya katılmıştık. Bütün Dünya’da gıda yatırımlarının ne kadar öne çıktığını görüyorum. Belediyelerin, Avrupa ve Dünya belediyelerinin bu konuya ne kadar değer ve önem verdiklerini görüyorum. Önümüzdeki süreçte sadece şehri değil, şehir ve tarımı devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda gönüllü olanlarla da sözleşmelerimizi yapacağız. Üniversitemizle, Ticaret Odasıyla, Ziraat Odasıyla birlikte sözleşmeli tarımın Bolu’da yaygınlaşması konusunda üzerimize düşeni eksiksiz olarak yerine getireceğiz” dedi.