İza, Gerede’de yüzleri güldürüyor

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu yöresine özgü iza buğdayı verimi ve gelişimi ile çiftçilerin yeni gözdesi oluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Yöresel Ürün Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" ile iza buğdayı geliştiriliyor. Proje kapsamında Gerede ilçesinde ilk kez ekimi yapılan izanın gelişimi yüzleri güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde yöresel ürünlerin yaşatılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla İl Özel İdaremizin destekleriyle İza buğdayının ait olduğu topraklarda yaşatılması ve sürekliliğinin sağlanması ana hedefimizdir. Besin değerleri ve sağlık açısından piyasanın aranan ürünlerinden olan İza, artan talep ile üreticilerimizi olduğu kadar bizleri de heyecanlandırmaktadır. Seben ilçemiz ile özdeşleşmiş olan İza buğdayı bu sene ilk kez Gerede ilçemizde de ekilmiş ve gelişimi ile yüzleri güldürerek üreticilerimizde yüksek verim beklentisi yaratmıştır” ifadelerine yer verildi.