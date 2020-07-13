İza makarnası tanıtıldı

Haber: N. Halid Altundal

İçerdiği protein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin değeri açısından son derece zengin bir ürün olan ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko, demir, bakır ve selenyum ve protein içeren iza buğdayı, Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliği ile üretildi. Hasat sonrası iza buğdayından makarna üretildi. Üretilen makarna tanıtımı düzenlenen etkinlikle yapıldı. Etkinliğe Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz, Belediye Başkan Yardımcıları, akademisyenler, belediye meclis üyeleri ile basın mensupları katıldı.

BOZKURT: “BOLU’DAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM ETTİK”

Etkinlikte ilk olarak Barilla Tedarik Zinciri Direktörü Murat Bozkurt kürsüye geldi. Bozkurt yaptığı konuşmada, “Çalışanlarımızın hepsi Bolulu Bolulu olmaktan bu kente değer katmaktan gurur duyuyoruz. Kurulduğumuz ilk günden beri tüketicilerimizin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek kendimizi geliştirdik. Bu süreçte Bolu bize hep sahip çıktı. Biz de Bolu’dan aldığımız güçle katma değer yaratmaya ve yatırımlarımıza devam ettik. Bu sayede birçok ilki gerçekleştirdik. Sizlerin de desteği ile Filiz’in ünü Bolu’nun ve hatta Türkiye’nin sınırlarını aştı. Bugüne kadar ürünlerimizi burada üretmenin yanı sıra Bolu’yu Türk gastronomisinin önde gelen şehirlerinden biri haline getirmek ve bunu şirket olarak benimsediğimiz ‘sizler için iyi, gezegen için iyi, toplum için iyi’ misyonumuzu doğu toplumlarına aktarmak için pek çok ilke adım attık” dedi.

ZENCİRCİ: “İZA 14 KROMOZOMLU, OLDUKÇA BESLEYİCİ”

Bozkurt’un ardından kürsüye BAİBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Zincirci geldi. Zencirci, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak başlattığımız çalışmalar 2014 yılında tarlaya indirildi ve Bolca Hindinin tarlalarında ekildi. O günden bugüne üniversitemiz olarak 10 tane üniversite destekli proje yürütüldü. Sonradan Bolu Belediyesi izayla ilgili çalışmalar konusuna eğilmeye başlayınca. Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ortak bir protokol imzaladı. Bu protokol iki sene sürdü. Protokol çerçevesinde hem bilimsel çalışmalar hem tarladan çiftçiden alım garantili üretimler yapıldı. Gelinen nokta Seben’deki 4 tarladan bugün oldukça geniş alana sahip durumdayız. İza 14 kromozomlu, oldukça besleyici. Buğdayın atası. 13 bin yıl önceye kadar giden Karacadağ ve çevresinden yola çıkıp Bolu’ya, Bulgaristan’a, Tunus’a kadar ilerleyen bir buğday” diye konuştu.

ÖZCAN: “İZA SİYEZDEN DAHA ÇOK ANILAN BİR BUĞDAY HALİNE GELECEK”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “13 bin yıllık geçmişi olan bir üründen bahsediyoruz ve gerçekten protein değeri yüksek bir üründen bahsediyoruz. Buğdayın da birçok çeşidi var. Bu da aslında bir bakarsanız bir buğday. Ama bu siyez buğdayı değil. Açık bir şekilde de şunu söylüyorum; iza buğdayı her yönüyle Türkiye’de meşhur olan siyezden daha iyi durumda. Dolayısıyla kısa süre içerisinde iza bana göre siyezden daha çok anılan bir buğday haline gelecek. Geçtiğimiz yıl belediye şirketi üzerinden sözleşmeli tarım uygulaması yapılmış. Yaklaşık 70 dönümlük bir alanda çiftçiye alım garantisi verilmiş. Ürünleri teslim aldık. Bu alım garantisine uygun olarak da çiftçiye ödemememizi belediye şirketi üzerinden yaptık. Bu yıl bu sayı alan olarak 12’ye katlandı. önümüzdeki yıllarda kurduğumuz kooperatif üzerinden bu işleri yaygınlaştırmaya başlayacağız. bugüne kadar soyut çalışmalar olmuştu, ama bugün bu çalışmaların ete kemiğe bürünmüş halinden bahsediyoruz. Tamamen belediyemize ait logosu olan un, artık bu şekilde satmaya, pazarlamaya başladık. İzanın coğrafi işareti ile de aslında bakarsanız ciddi bir mesafe kaydettik. Şu anda pandemi sebebiyle patent enstitüsünde takıldık. Bunu hızlandırmak için büyük bir mücadele içerisinde gireceğiz.”

Konuşmaların ardından katılımcılara iza buğdayından yapılan makarna çeşitleri ikram edildi. İza makarnaları herkesin damak zevkine hitap ederek tam not oldu.