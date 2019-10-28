İzci ile Sancak 1. Sınıf oldular

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllardır başarılı bir şekilde 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim İzci ile Tuncay Sancak, terfi aldılar. Bu güne yaptıkları her görevde üstün çalışmalarıyla takdir toplayan İzci ile Sancak, birinci sınıf Emniyet Müdürü unvanına sahip oldular.

Yıllardır ilimiz Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde şube müdürlüklerini yürüten, 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi aldıktan sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak da başarılarını sürdüren İbrahim İzci ile Tuncay Sancak’a yeni rütbelerinin hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019, 13:32